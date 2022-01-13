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عمر شويل - جدة مش هتبطلى تعمليها.. ضعي معلقتين من هذا المكون السحري على الكيكه وقولي وداعاً لفشل وهبوط الكيك هتطلع هشه وخفيفه زى القطن - ثقفني
مش هتبطلى تعمليها.. ضعي معلقتين من هذا المكون السحري على الكيكه بين كل الأمهات وربات البيوت، حيث تجد الأم صعوبة في جعل الكيك هش ومرتفع فهو يهبط منها بشكل كبير وخاصة داخل الفرن، ولكن هذه الطريقة تجعلك تصنعين الكيكة بشكل سريع وتكون مرتفعة وعالية غير هابطة بإضافة مكون واحد متوفر في كل مطبخ، ويعد الكيك من الأكلات التي نحبها جميعًا والتي توفر علينا إعداد أطباق وأصناف متعددة من الأطعمة في الإفطار فقطعة كيك واحدة قد تكفيك عن كل ذلك.
كيفية وطريقة عمل الكيك الإسفنجي
مكونات الطريقة:-
- صينية مقاسها حوالي 26 سم.
- كوبان كبيران من الدقيق الأبيض.
- ثلاث بيضات كبيرة.
- كوب سكر أبيض ونصف.
- عصير برتقال.
- كيس بيكنج باودر.
- زيت نبالي.
- نشا الذرة.
- كوب حليب طازج.
- 1\4 كوب من الزبدة البلدي.
- ملعقة واحدة من ملح الطعام.
خطوات التحضير:-
- باستخدام المضرب الكهربائي أو الخلاط قومي بخفق البيض جيدًا حتى يصبح سائل تمامًا.
- ثم أضيفي إلى الخلاط السكر وكيس الفانيلا وشغليه مرة أخرى لمدة خمس دقائق حتى تتجانس المكونات تمامًا.
- بعد ذلك قومي بنخل الدقيق وأضيفيه إلى البيكنج باودر وملح الطعام الأبيض وقلبيه ثم صبيه في وعاء بلاستيكي عميق وكبير.
- أضيفي خليط البيض إلى الخليط الآخر وقلبيهم بملعقة معدنية كبير (ملعقة طعام) وسخني الزبدة مع اللبن في قدر على النار حتى يغلي.
- بعد ذلك أضيفي الزبدة والحليب إلى الخليط بالتدريج مع التقليب حتى يصبح الخليط متماسك قليلًا.
- ضعي الخليط في قالب الكيك ولكن يجب دهنه أولًا بالزبدة والدقيق حتى لا يلتصق به الكيك (أو ضعيه بداخل الصينية ذات الطول المحدد).
- ضعي الخليط داخل الفرن على درجة حرارة تتراوح بين 180 إلى 200 درجة مئوية لمدة حوالي من ثلث إلى نصف ساعة داخل الفرن.
- يجب إغلاق باب الفرن حتى لا يهبط سطح الكيك ثم أخرجيها من الفرن وضعيها على جنب حتى تبرد قليلًا من السخونة.
- قومي بتقطيعها قطع مثلثة وابدئي في تقديمها في أطباق صغيرة ويمكنك وضع بعض الإضافات إليها مثل الشيكولاتة أو المكسرات ويمكنك تناولها مع الشاي صباحًا في وجبة الإفطار.
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