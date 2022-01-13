مش هتبطلى تعمليها.. ضعي معلقتين من هذا المكون السحري على الكيكه وقولي وداعاً لفشل وهبوط الكيك هتطلع هشه وخفيفه زى القطن

مش هتبطلى تعمليها.. ضعي معلقتين من هذا المكون السحري على الكيكه بين كل الأمهات وربات البيوت، حيث تجد الأم صعوبة في جعل الكيك هش ومرتفع فهو يهبط منها بشكل كبير وخاصة داخل الفرن، ولكن هذه الطريقة تجعلك تصنعين الكيكة بشكل سريع وتكون مرتفعة وعالية غير هابطة بإضافة مكون واحد متوفر في كل مطبخ، ويعد الكيك من الأكلات التي نحبها جميعًا والتي توفر علينا إعداد أطباق وأصناف متعددة من الأطعمة في الإفطار فقطعة كيك واحدة قد تكفيك عن كل ذلك.

كيفية وطريقة عمل الكيك الإسفنجي

مكونات الطريقة:-

صينية مقاسها حوالي 26 سم.

كوبان كبيران من الدقيق الأبيض.

ثلاث بيضات كبيرة.

كوب سكر أبيض ونصف.

عصير برتقال.

كيس بيكنج باودر.

زيت نبالي.

نشا الذرة.

كوب حليب طازج.

1\4 كوب من الزبدة البلدي.

ملعقة واحدة من ملح الطعام.

خطوات التحضير:-