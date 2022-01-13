شوف شوف فوائد أبو فروة الغير معروفة.. من بكرا لازم تجيبه

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عمر شويل - جدة فوائد أبو فروة أبو فروة غني بفيتامين سي ويتميز بقلة نسبة الدهون وقشر بني غامق يجب إزالته قبل تناوله. بالإضافة إلى ذلك، ووسعت زراعته في غالبية دول العالم، كما ذكرنا سابقًا، أبو الفروة كثيف غِذَائِيًّا ومكوناته مفيدة للجسم. سنتعرف على فوائد أبو الصحة.

فوائد أبو فروة

بينما يحتوي أبو فروة على نسبة عالية من فيتامين سي، حيث أن نصف كوب من الفروة النيئة يمد الجسم بحوالي 35٪ إلى 45٪ من الاحتياج اليومي للجسم، فعند غلي الكستناء أو تحميصها يفقد بعض فيتامين سي.

على الرغم من ذلك، فهو يوفر للجسم ما بين 15٪ و 20٪ من الاستهلاك اليومي الموصى به من فيتامين سي، ويتم الاحتفاظ بأعلى تركيز من فيتامين سي في أبو فروة عند تجفيفه في مجفف الطعام أو تحميصه في درجات حرارة منخفضة.

تعتبر فروة مصدرًا ممتازًا لمضادات الأكسدة حتى بعد الطهي، حيث أن حمض الإلاجيك وحمض هما من مضادات الأكسدة التي تزداد تركيزهما عند الطهي.

تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية

يساعد أبو فروة في الوقاية من اضطرابات القلب والأوعية الدموية مثل السكتة الدماغية وأمراض القلب من خلال احتوائه على مضادات الأكسدة والمعادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، ويساعد الجمع بين هذه العناصر الغذائية في الحفاظ على صحة القلب.

يعزز الهضم

تساعد فروة على الهضم من خلال توفير إمدادات جيدة من الألياف التي تعزز نمو البكتيريا المفيدة في المعدة. فروة أيضًا خالية من الجلوتين، مما يجعلها خيارًا آمنًا لمن يعاني من أمراض الجهاز الهضمي.

الحفاظ على مستوى السكر في الدم بشكل صحي

الألياف في أبو فروة تساعد في الحفاظ على مستوى صحي للسكر في الدم. يؤدي تناول الأطعمة الغنية بالألياف إلى إبطاء امتصاص الجسم للكربوهيدرات، وبالتالي منع ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل خطير.

يمتلك أبو فروة أيضًا مؤشرًا منخفضًا لنسبة السكر في الدم يبلغ 54، مما يعني أنه لن يؤدي إلى حدوث تغييرات في مستويات السكر في الدم ويؤثر بشكل كبير على مستويات الجلوكوز في الدم.

تقليل الالتهاب

يحتوي أبو فروة على مضادات الأكسدة المضادة للالتهابات مثل حمض الإلاجيك وحمض وفيتامين ج

مكافحة تطور الورم

قد يكون لأبي فرشة صفات مضادة للأورام بسبب محتواها من مضادات الأكسدة، مما يساعد في محاربة الخلايا السرطانية، ويحد من انتشارها، ويحفز موتها.

أظهرت الدراسات أن مستخلص الصبار يثبط نمو وانتشار عدة أنواع من الخلايا السرطانية، بما في ذلك سرطان القولون وسرطان الثدي وسرطان البروستاتا.

فوائد أبو فروة للسيدات

أبو فروة غني بالعناصر الغذائية، ويوفر العديد من الفوائد الصحية، وسوف نكتشف ما يلي حول أهم فوائد أبو فروة للمرأة:

المساهمة في تطوير الأنسجة والخلايا الجنينية داخل الرحم.

بما أنه يحتوي على حمض الفوليك، فإنه يحمي الجنين من التشوهات.

يمكن تخفيف آلام الدورة الشهرية بسبب صفات المسكنات لهذه العشبة.

الحماية من الأمراض التي تتعرض لها المرأة الحامل

الفوائد الغذائية لأبو فروة

يتمتع أبو فروة بخصائص إنقاص الوزن، حيث أن محتواه العالي من الألياف يساعدك على الشعور بالشبع لفترات أطول، حيث تعمل الألياف على إبطاء معدل إفراغ الطعام من المعدة إلى الأمعاء، وقد أظهرت الدراسات أن تناول نظام غذائي غني بالألياف يزيد من إنتاج الهرمونات المرتبطة بقمع الشهية، مع تقليل إنتاج هرمون الجوع.