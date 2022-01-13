طريقة عمل البيتزا في البيت ووصفة صلصة البيتزا بالتتبيلة الإيطالية الأصلية

طريقة عمل البيتزا في البيت والصلصة الإيطالية، البيتزا واحدة من أشهر المأكولات التي يحبها الجميع فبعيدًا عن كل ذلك فهي مناسبة لجميع الأوقات، نهرول جميعنا للبحث عن مطعم ما يقدم هذه الوصفة المميزة لنشتريها منه، كما ظهر منها العديد من الأطعمة المختلفة لتعطينا نكهات لا مثيل لها، كما يقوم البعض باختراع شيء جديد بها كل فترة من الزمن، ولكن الآن سنتعلم كيف يمكننا عملها في المنزل بسهولة.

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طريقة عمل البيتزا

يمكننا الآن البدء في عمل عجينة البيتزا في المنزل بسهولة عند اتباع كافة الخطوات، فهي سهلة للغاية، وتأتي المكونات هكذا:

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية والسكر.

ثلاثة أكواب من الدقيق.

نصف ملعقة كبيرة من الملح والبيكنج بودر.

أربعة ملاعق من زيت الزيتون.

نصف ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

رشة من بودرة البصل والثوم.

كوب ونصف من الماء الدافئ.

ملعقتان كبيرتان من السميد الناعم.

خطوات العمل

نأتي بوعاء لوضع الخميرة مع الخل والسكر ومن ثم نحفظهم بعد تقليبهم جيداً. وعاء آخر لنضع بيه الدقيق مع الثوم والبصل البودرة والملح والسميد والبيكنج بودر. ثم نضيف إليهم كل من زيت الزيتون والماء ونعجنهم جيداً. نكورها ثم تغطيها ليتم تخمرها جانبًا.

طريقة عمل صلصة البيتزا

والآن سنبدأ في تحضير صلصة البيتزا بسهولة، وتأتي الخطوات بهذا الشكل: