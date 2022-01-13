طريقة عمل الباذنجان الدايت الصحي بدون زيت.. وجبة خفيفة وصحية ومفيدة

طريقة عمل الباذنجان الدايت بدون زيت، يعتبر الباذنجان واحد من أهم الخضراوات المستخدمة في المنزل، فهو يتميز بطعمه اللذيذ وكذلك الفوائد الكثيرة والمتنوعة التي بداخله لذلك يقوم الجميع بإحضاره إلى المنزل بشكل دائم، علاوةً على ذلك فهو سهل العمل بشكل كبير، حيث يمكن البدء في تنفيذه بسرعة كبيرة لا يأخذ المزيد من الوقت، ولكن قد تكمن المشكلة في الزيت، حيث يمرض الكثيرين من وضع الزيت في الطعام ويرغبون في عدم وضعه من الأساس، لذلك سنعرض اليوم طريقة عمل الباذنجان بدون زيت ليكون صحي على الجميع.

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طريقة قلي الباذنجان بدون زيت

إذا كنت ترغب في تناول الطعام الصحي التكميلي للدايت فقط لا غير، عليكم البدء في إزالة الدهون من النظام الغذائي الخاص بكم، ذلك الحديث ينطبق على الباذنجان بداخل الزيت فبرغم طعمه الجميل إلا أن الجميع يبتعد عنه خوفاً من الإصابة بالأمراض القلبية، وستعرض الآن طريقة عمله بدون زيت.

قلي الباذنجان بقشره أو بدون قشر هذا يعود للفرد ليس أكثر من ذلك.

عليكم البدء في إعداده من خلال وضعه بداخل الماء المغلي مع ملعقتين من الملح لمدة لا تزيد عن عشرة دقائق كاملةً.

نزيله بمجرد أن يتغير لون الماء إلى بني.

نترك قطع الباذنجان بالخارج لمدة خمسة دقائق للتخلص من الماء، كما يمكن استخدام قطعة قماش في هذا الأمر أو المناديل المخصصة في إزالة الزيت أو الماء للتخلص منه.

والآن علينا إحضار المقلاة المضغوطة لوضع رذاذ من الزيت بشكل قليل للغاية حتى يتم قلي الباذنجان به.

نظل في التقليب حتى يتحول لونه إلى اللون الذهبي والذي يعني أن تم قليه ويمكن تناوله.

هكذا أحضرنا لكم وجبة مميزة وصحية لا وجود للزيت بها.