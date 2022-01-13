نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر تتبيله السمك المقلي والمشوي في الفرن بالمنزل بأكثر من وصفة مثل المطاعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتبيله السمك المقلي والمشوي في المنزل، كما تعتبر وجبة الأسماك بأنواعها المختلفة من الوجبات المفضلة وتتبيله السمك المقلي والمشوي من التتبيلات التي تعطي لهذه الوجبات نكهات خاصة وخاصة إذا كانت وجبة السمك في المنزل حيث النظافة والأمان على الأطفال، ويتم التتبيل في البيت بواسطة اضافة عدد من المكونات بوصفات مختلفة كي نحصل على الطعم المطلوب.

تتبيله السمك المقلي والمشوي

لنتعرف علي تتبيلة السمك المشوي والمقلي في المنزل، ولمعرفة طريقة عمل السمك المشوي بالتتبيلة.

المكونات:

3 ملاعق سكر و5 ملاعق من الملح لكل سمكة سلمون واحدة تكون بوزن كيلو و300 جرام.

3 لتر من الماء للنقع مضاف إليه الليمون وقليل من الخل.

ملعقة فلفل اسود وملعقة كسبره ناعمة.

6 حبة ليمون مع حبة واحدة من البصل.

50 جرام زنجبيل مقطع ويمكن اضافة الزنجبيل المطحون.

كذلك مقدار من الثوم البودر.

طريقة عمل السمك المشوي مثل المحلات

كي تحصل على تتبيله السمك المقلي والمشوي مثل المحلات عليك اضافة عدد من الأشياء.

ملعقة من زيت جوز الهند وثوم مفروم بالإضافة الى الزنجبيل المفروم.

فلفل احمر مفروم وبصل مفروم مع مقدار الملح بحسب الرغبة ومقدار من الكمون البودر.

بينما ملعقة عسل كبيرة تعطي نكهة شهية في الطعم المرغوب فيه.

5 ورقات من الليمون مع مقدار من الزبدة بحسب الرغبة.

تتبيله السمك بالفرن

قبل الحصول على المطلوب من السمك بالنكهة الجبارة يجب نقع كمية الأسماك المطلوبة في الماء المضاف إليه التتبيل من الثوم والبصل والليمون مع الملح والفلفل والزنجبيل المقطع مدة ساعة على الأقل ثم يتم وضع السمك في صينية مدهونة بمقدار من الزبدة مع وضع عصير البصل على وجه السمك قبل دخول الصينية في الفرن ويمكن اضافة الطماطم على الوجه لإعطاء المذاق الطيب، ويقدم مع الطحينة و بعض الصوصات المميزة حسب الرغبة.

طريقة عمل دقة السمك المشوي

دقة السمك عبارة عن التتبيل الذي يتم فيه نقع الأسماك قبل الشوي او التحمير ويتكون هذا التتبيل من كافة النكهات التي تعطي الطعم المميز، ومن تلك النكهات الثوم المدقوق والبصل المفروم بالإضافة الى الماء وعصير الليمون، ويجب اضافة التوابل المرغوب فيها من الفلفل الأخضر والأحمر الحار والبارد مع الزنجبيل والملح، مع مقدار من الزيت والخل بحسب كمية السمك المطلوب.