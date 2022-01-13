طريقة عمل الباستا فلورا في المنزل في 3 دقائق فقط بدون أي مجهود

تعتبر الباستا فلورا أحد الحلويات اليونانية كما يطلق عليها البعض فطائر المربى و هى مناسبة فى الحفلات والمناسبات السعيدة كما يمكن لربة المنزل إعدادها بسهولة ويسر وتقديمها لأطفالها وزوجها وأفراد عائلتها وتتخذ هذه الفطائر شكل شبكة مميز يجعلها مختلفة عن غيرها من الحلويات.

مكونات الباستا فلورا

تتكون من ثلاث كوب من دقيق الحلويات المنخول.

ثلاث بيضات بدرجة حرارة مناسبة.

ملعقة صغيرة ونصف بيكنج بودر .

ملعقة صغيرة فانيليا تقريبا عشرة جرام.

رشة قليلة من الملح .

ينخل كوب سكر بودرة.

زبدة طرية مقدار كوب أو زيت نباتي .

بشر قشر برتقالة واحدة.

كوب واحد من المربى المفضلة.

كيفية عمل الباستا فلورا