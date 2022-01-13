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عمر شويل - جدة طريقة عمل الباستا فلورا في المنزل في 3 دقائق فقط بدون أي مجهود - ثقفني
تعتبر الباستا فلورا أحد الحلويات اليونانية كما يطلق عليها البعض فطائر المربى و هى مناسبة فى الحفلات والمناسبات السعيدة كما يمكن لربة المنزل إعدادها بسهولة ويسر وتقديمها لأطفالها وزوجها وأفراد عائلتها وتتخذ هذه الفطائر شكل شبكة مميز يجعلها مختلفة عن غيرها من الحلويات.
مكونات الباستا فلورا
- تتكون من ثلاث كوب من دقيق الحلويات المنخول.
- ثلاث بيضات بدرجة حرارة مناسبة.
- ملعقة صغيرة ونصف بيكنج بودر .
- ملعقة صغيرة فانيليا تقريبا عشرة جرام.
- رشة قليلة من الملح .
- ينخل كوب سكر بودرة.
- زبدة طرية مقدار كوب أو زيت نباتي .
- بشر قشر برتقالة واحدة.
- كوب واحد من المربى المفضلة.
كيفية عمل الباستا فلورا
- يتم مزج الدقيق والبيكنج بودر معا جيدا ثم يتم نقلهم ثلاث مرات حتى يدخل الهواء في العجين فى وعاء عميق ونظيف .
- تضرب الزبدة بالمصري الكهربائى حتى تصبح لينة تماما ويتحول لونها للون الأبيض أو يمكن استبدالها بالزيت وتوضع السكر تدريجيا مع استمرار الضرب حتى يذوب تماما ويمتزج جيدا.
- يوضع البيض على الخليط السابق تدريجيا واحدة تلو الأخرى حتى تنتهى مع استمرار الخفق ليتجانس الخليط.
- ثم يضاف بشر البرتقال ويضرب معهم حتى يختلط أيضا.
- ينزل الدقيق تدريجيا ملعقة ملعقة مع العجن المستمر حتى تمام الانتهاء من الدقيق ويضاف ثلاث ملاعق من الماء وتخدم العجينة جيدا للحصول على ملمس ناعم ومرن سهل التشكيل.
- تترك العجينة جانبا لترتاح بعد تغطيتها بقماشة نظيفة لمدة نصف ساعة تقريبا.
- يتم تشغيل الفرن سابق التسخين على درجة حرارة 180.
- تدهن صينية بالسمن أو الزبدة وتفرد العجينة بداخلها تغطى الصينية من كل الجوانب.
- توضع كمية المربى بالكامل ويتم توزيعها بالتساوي ثم تقطع باقى العجينة قطع طويلة وتوضع فوق المربى بشكل جميل .
- تدخل الفرن لمدة ساعة تقريبا حتى تنضج وبالهنا والشفا وتقدم باردة.
- يمكن عمل عجينة الباستا فلورا وتخزينها في الفريزر لمدة شهر.
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