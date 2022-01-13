وداعا للسويت.. معجزة الفازلين لإزالة الشعر الزائد كله من الجذور وتبيض فوري للمناطق الداكنة

دائما عندما نستخدم الفازلين في الوصفات الطبيعية يعمل على زيادة الفوائد التي يمكن الحصول عليها من هذه الوصفة وذلك لانه يحتوي على تأثيرات كثيرة تؤثر على جمال المرأة والتخلص من المشاكل التي تعاني منها في البشرة ولكن رغم العديد من الوصفات التي قمنا بتجربتها باستخدام الفازلين سنتحدث اليوم عن طريقة مختلفة نستخدم الفازلين فيها وفي نفس الوقت نحصل على نتيجة مباشرة وهي طريقة ازالة الشعر بواسطة الفازلين وبعض المكونات الأخرى سواء كان هذا في الوجه أو في منطقة ‏أخرى في الجسم وهذه الطريقة فعاله ولا تسبب أي ضرر للبشرة.

‏مكونات خلطة الفازلين لازالة شعر الجسم

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لابد من اضافة بعض المكونات التي تجعل خليط إزالة الشعر سميك إلى حد ماء حتى يصل التعامل معه أثناء ازالة الشعر الزائد وفيما يلي سنتحدث عن مكونات يجب استخدامها في هذا الخليط وهذه المكونات هي:

½ ملعقة من الفازلين.

ثلاث ملاعق كبيرة من اللبن السائل.

ملعقة كبيرة من الدقيق.

ويمكن اختيار أي نوع سواء دقيق الحمص او

دقيق أبيض أو أي دقيقة آخر.

ملعقة صغيرة من الكركم المطحون.

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طريقة إعداد وصفة ازالة الشعر بالفازلين

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عملية إزالة الشعر عملية دورية لابد من الاهتمام بها حتى نتخلص من الشعر الزائد في البشرة دائما وفيما يلي طريقة استخدام الفازلين في إزالة الشعر الزائد:

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