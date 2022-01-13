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عمر شويل - جدة طريقة تحضير الكيك الياباني بمكونات سهلة وبسيطة وغير مكلفة - ثقفني
طريقة تحضير الكيك الياباني بالمنزل بمكونات سهلة وبمقادير غير مكلفة، اشتهرت مؤخرا كيك الياباني في مصر ودول العربية بسبب شكلها المميز واللون الذهبي وارتفاعها وهشاشه الكيك وطعمها المختلف، فنقدم إليكم طريقة تحضير الكيك الياباني لتقدميها لإفراد أسرتك مع كوب من الحليب الدافئ أو مع كوب من الشاي أو القهوه اللذيذة .
طريقة تحضير الكيك الياباني
- ⅔ كوب (160 مل) من الحليب.
- ⅔ كوب (132 جم) من السكر حبيبات.
- ½ كوب (120 جم) من الجبنة كريمي.
- ½ كوب (120 جم) من الزبدة في درجة حرارة الغرفة.
- ½ كوب (75 جم) من الدقيق.
- ½ كوب (75 جم) من النشا.
- ¼ كوب (40 جم) من السكر بودرة.
- 8 صفارات من بيض.
- 13 بياض من البيض.
- ملعقتان صغيرتان (10 مل) من الفانيليا سائلة (يفضل نوع جيد).
خطوات تحضير الكيكة اليابانية
نقدم إليكم خطوات عمل كيك الياباني المميز :
- أولاً عليك أن تقومي بتسخين الفرن عند درجة حرارة 160 مئوية.
- على نار متوسطة، ضعي الحليب والجبنة والزبدة، وقومي بتقليبهم حتى يُصبح القوام ناعمًا من غير تكتلات.
- ارفعي الخليط من على النار، واتركيه حتى يبرد قليلًا.
- في وعاءً كبير، ضعي صفار البيض والفانيليا، واخفقيهما جيداً بالمضرب الكهربائي لمدة 3 دقائق حتى يكون المزيج متماسك، ثم أضيفي خليط الحليب الدافئ وليس ساخن مع الخفق السريع والمستمر حتى لا ينضج البيض.
- أضيفي الدقيق والنشا معاً، واخفقيهما حتى يذوبا تمامًا ويمتزجوا جيداً.
- في وعاء كبير، ضعي بياض البيض، واخفقي بالمضرب الكهربائي، حتى يُصبح الخليط كريمي ومتماسك وأبيض اللون.
- أضيفي السكر تدريجيًّا مع الاستمرار في الخفق.
- أضيفي ربع كمية بياض البيض إلى خليط الدقيق، وقلبي في اتجاه واحد من أسفل لأعلى حتى يختفي البياض تمامًا.
- كرري هذه الخطوة حتى تنتهي من بياض البيض.
- صبي العجين في صينية مغطاة بورق الزبدة من الأسفل والأطراف، ثم ضعيها في صينية أكبر منها.
- صبي ماء مغليًّا في الصينية الكبيرة، ثم ضعيها في الفرن لمدة 25 دقيقة.
- اخفضي الفرن إلى 130 درجة لمدة 60 دقيقة.
- أخرجيها كيك الياباني من الفرن، واتركيها تبرد قليلًا، ثم زينيها بالسكر البودرة وقدميها لجميع اسرتك وهكذا نكون انتهينا من طريقة تحضير الكيك الياباني .
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