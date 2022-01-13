طريقة تحضير الكيك الياباني بمكونات سهلة وبسيطة وغير مكلفة

طريقة تحضير الكيك الياباني بالمنزل بمكونات سهلة وبمقادير غير مكلفة، اشتهرت مؤخرا كيك الياباني في مصر ودول العربية بسبب شكلها المميز واللون الذهبي وارتفاعها وهشاشه الكيك وطعمها المختلف، فنقدم إليكم طريقة تحضير الكيك الياباني لتقدميها لإفراد أسرتك مع كوب من الحليب الدافئ أو مع كوب من الشاي أو القهوه اللذيذة .

‌طريقة تحضير الكيك الياباني

⅔ كوب (160 مل) من الحليب.

⅔ كوب (132 جم) من السكر حبيبات.

½ كوب (120 جم) من الجبنة كريمي.

½ كوب (120 جم) من الزبدة في درجة حرارة الغرفة.

½ كوب (75 جم) من الدقيق.

½ كوب (75 جم) من النشا.

¼ كوب (40 جم) من السكر بودرة.

8 صفارات من بيض.

13 بياض من البيض.

ملعقتان صغيرتان (10 مل) من الفانيليا سائلة (يفضل نوع جيد).

خطوات تحضير الكيكة اليابانية

نقدم إليكم خطوات عمل كيك الياباني المميز :