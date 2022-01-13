طرق سحرية منزلية للتخلص من اصفرار الأسنان وإزالة والجير نهائياً ومن أول استعمال

طرق سحرية منزلية للتخلص من اصفرار الأسنان، يعاني العديد من الأشخاص من مشكلة اصفرار الأسنان و تراكم الرواسب الجيرية عليها مما يتسبب لهم في الكثير من الإحراج أمام الآخرين، وترجع أسباب هذه المشكلة إلى بعض العادات الغذائية السيئة أو عدم الاهتمام بصحة الأسنان ونظافتها بالإضافة إلى التدخين، وهي لا تعد مشكلة صحية على عكس ما يتوقع العديد من الأشخاص ويمكن معالجتها بسهولة من خلال مجموعة من المكونات الطبيعية سنتعرف عليها من خلال السطور التالية.

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كيفية تبييض الاسنان في المنزل

لا شك أن الأسنان البيضاء النظيفة تدل على الصحة الجيدة لصاحبها واهتمامه بها ولكن بعض الأشخاص لا يبدون أية عناية بأسنانهم ولهذا تتعرض الأسنان للاصفرار وتتراكم عليها الرواسب الكلسية التي تشكل بيئة جيدة لنمو البكتيريا والميكروبات والتي تسبب العديد من المشاكل الصحية للأسنان مثل الالتهابات والتسوس، ولهذا نقدم لكم من خلال الطرق التالية الحل السحري للقضاء على اصفرار الأسنان وإزالة الرواسب الكلسية في البيت دون الحاجة إلى الذهاب إلى عيادة طبيب الأسنان.

طرق تبييض الأسنان في المنزل

تتعدد الطرق التي يمكننا استخدامها في تبييض الأسنان ولعل أهمها ما يلي:

قشر البرتقال: حيث أنه يمكنك استخدام قشر البرتقال في إزالة الاصفرار من خلال فرك الأسنان بقشر البرتقال لمدة خمس دقائق كل يوم قبل النوم حيث تعمل على القضاء على البكتيريا والميكروبات الضارة التي تعيش في الفم، لذلك استخدام هذه الوصفة يكون فعال.

الغرغرة بالماء والملح: وهي طريقة فعالة للغاية في تطهير الفم وتنظيفه وتساعد على تبييض الأسنان وإزالة الرواسب الجيرية المتراكمة عليها.

الكركم: ويمكنك أيضاً خلط الكركم مع المعجون وغسل الأسنان بها في الصباح والمساء وهي طريقة فعالة للغاية في تبييض الأسنان.

وفي النهاية يمكن اختيار أي وصفة من هذه الوصفات.