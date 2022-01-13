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عمر شويل - جدة أعملي صدور الدجاج المشوية بأحلى تتبيلة سرية للمشويات على طريقة المطاعم - ثقفني
اكثر الاكلات التي لا يستغني عنها جميع أفراد الأسرة هي الدجاج المشوي نظراً لطعمها اللذيذ ووجودها مع معظم الاكلات فيمكن عملها مع أنواع الطبيخ كلها والأرز، ويمكن عملها مع المكرونة البشاميل والرقاق ويمكن عملها أيضاً مع الكفتة المشوية، لذلك في تلك المقال سوف نأتي لك بطريقة عمل الدجاج المشوي في المنزل مثل المطاعم تماماً وألذ وأشهى الطرق.
مكونات لعمل الدجاج المشوي في المنزل بأحلى تتبيلة
المقادير:
- قطع من صدور أو وراك الدجاج حسب الرغبة.
- ربع كوب من عصير الليمون بدون سكر.
- كما أنه من ضمن المكونات حوالي ملعقة صغيرة من الشطة الحارة.
- 5 فصوص من الثوم المفروم.
- 2 من البصل المبشور.
- وحوالي ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- ملعقة صغيرة من البابريكا.
- ملعقة صغيرة من الصلصة.
- ملعقة صغيرة من الملح للتتبيلة.
- ملعقة من الفلفل الأسود الناعم.
طريقة عمل الدجاج بتتبيلة ممتازة في المنزل
من ضمن خطوات تحضير صدور الدجاج المشوية في المنزل هي:
- قومي بسلق الدجاج على النار في مياه مغلية وبصله وزعتر وملح وفلفل وقومى بتركها ربع ساعه حتي تكون نصف تسوية وليست تسويه كامله.
- قومي بوضع الدجاج في وعاء ثم قومي بوضع الثوم المفروم والبصل والملح والفلفل والبابريكا وعليك بتقليب التتبيلة جيداً في الدجاج.
- قومي بتحضير طاسة الزيت على النار حتى واتركيه يسخن الزيت جيداً.
- قومي بإضافة الدجاج على طاسة الزيت حتى يكون لون الدجاج ذهبي.
- ثم خرج الدجاج مرة أخرى ويوضع في صينيه في الفرن مخلوط ببصل وطماطم مقطع إلى قطع من الداخل.
- ضع عليه زيت الزيتون والليمون والشطه وكوب صغير من شوربة الفراخ ونتركها نصف ساعه وسوف تصبح أجمل من المطاعم.
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