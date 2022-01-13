ضاع عمرنا بنخزن الليمون غلط.. ملعقة سحرية لتخزين الليمون من السنة للسنة بدون تغيير في اللون أو الطعم

في بعض الأوقات من العام ينتشر الليمون بشكل كبير ويكون سعره قليل جدًا مقارنة بالسعر الذي يكون عليه الليمون في باقي أيام العام لأن الليمون أحيانا يرتفع سعره إلى مقدار كبير يكون مبالغ فيه لذلك يجب شراء كمية كبيرة من الليمون في الوقت الذي يكون سعر الليمون في معقولا بعد ذلك نقوم بتخزين حبات الليمون بشكل سريع لأن الليمون من الخضروات التي تتعرض للتعفن بشكل سريع ويمكن تخزين الليمون في الفريزر او في الثلاجة حسب الطريقة المناسبة لك في المنزل من خلال ‏هذا المقال سنتحدث عن عدة طرق يمكن من خلالها ‏تخزين الليمون في المنزل من خلال الفريزر او الثلاجة وخطوات هذه الطرق.

‏طريقة التخزين الليمون من السنة إلي السنة

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نقوم بشراء كمية كبيرة من الليمون

نحرص على عدم فتح الليمون مطلقًا او تقطيع الليمون.

بعد ذلك نحضر برطمان مصنوع من الزجاج يكون له غطاء يمكن إغلاقه بإحكام.

بعد ذلك نغسل الليمون جيدا ونضع ماء نظيف داخل هذا البرطمان ثم نضع الليمون داخل الماء وتغلق البرطمان بشكل جيد.

ونترك البرطمان في الثلاجة بعد ذلك يمكن ترك الليمون داخل هذا البرطمان تقريبا إلى مدة شهر دون أن يتعرض للفساد.

ولكن هذه الطريقة محدودة ولا يمكن الاعتماد عليها لوقت طويل.

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طريقة أخرى لتخزين الليمون

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في هذه الطريقة سنقوم بتخزين الليمون داخل الفريزر وهي طريقة يمكن استخدامها لوقت طويل دون أن يفسد الليمون:

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