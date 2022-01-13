مكون في مطبخك لتقشير الثوم بسرعة الصاروخ لو قدامك 20 كيلو هتقشريهم في دقائق

تقشير الثوم من الممكن أن يتم بكل سهولة من خلال العديد من الطرق السهلة والبسيطة والتي عن طريقها من الممكن أن يتم التقشير للثوم بسرعة فائقة توفر على ربات البيوت الوقت المستغرق لذي من الممكن أن يتم أخذه واستهلاكه إذا ما تم تقشير الثوم بالطريقة العادية ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن الطرق التي تيسر من التقشير للثوم وهذا ما يكون من خلال استعمال ربة البيت أدوات تيسر عليها من التقشير للثوم، وبالنسبة للطرق فتكون ميسرة لعمل الوصفات التي تحتاج لكميات كبيرة من الثوم.

طريقة تقشير الثوم باستعمال الكيس

الكيس البلاستيك من الممكن أن يتم استخدامه من خلال خطوة بسيطة تقوم ربة المنزل فيها بالاستعانة بالكيس وتعبئة فصوص الثوم في داخل الكيس.

للحصول على الثوم مقر ومن خلال خطوة واحدة يصبح لديك كمية كبيرة من الثوم وتلك الكمية من الممكن أن تخزن بالثلاجة في وعاء يكون محكم الغلق للاستعمال اليومي.

حيث تقوم ربة المنزل باستعمال الكيس ووضع الثوم فيه والطرق الخفيف على الثوم حتى يتقشر بسهولة وتزال الطبقة السطحية.

من الثوم بمنتهى السهولة وتعد طريقة منجزة جدا في التقشير للثوم.

طريقة تقشير الثوم باستعمال الماء

الماء من أهم المكونات التي من الممكن لكل ربة منزل أن تعتمد عليها للحصول على الثوم مقشر وجاهز تماما للاستعمال.

وبالإمكان نقع الثوم مدة خمس دقائق في الماء والحصول عليه بدون قشور تماما وبالنقع لفصوص الثوم بالماء تزال الطبقة السطحية للقشور بسرعة.

وبدون استهلاك وقت ومن الممكن استعمال الماء الساخن أو البارد.

خطوات تقشير الثوم باستعمال برطمان