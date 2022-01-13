أعملي الذ كحك ناعم على اصوله بطريقة سهلة و صحية واضمن من محلات المخبوزات والحلويات

الكعك من المخبوزات المشهورة في الأعياد وهو نوع من انواع المخبوزات اللذيذة، ويوجد من الكعك انواع يوجد كعك بالسمسم أو كعك محشو بالملبن أو العجوه وكثير من الأمهات يصعب عليهم شراء الكعك من محلات الحلويات ويبحثون عن طرق لعمله في المنزل لعمل الكمية الكافية لهم بأبسط الطرق وأقل تكاليف عن شراءه من الخارج وفي ذلك المقال سوف نوضح وصفة لعمل الكعك بطريقة بسيطة تجعله طري يذوب في الفم.

مكونات ومقادير الكعك في المنزل بطريقة افضل من المحلات

2 كيلو من الدقيق الأبيض.

كوب كامل من اللبن كامل الدسم.

نصف كوب من السكر.

رشة ملح صغيرة.

كيلو من السمن البلدي أو الزبدة

كيس من البيكنج بودر ويمكن شراءة من اي سوبر ماركت.

نصف كوب من السمسم للتزيين.

ملعقة من الخميرة الفورية ( توجد في السوبر ماركت)

ملعقة كبيرة من رائحة الكعك ويوجد منها بالبرتقال والموز.

نصف كيلو من الملبن الأبيض للحشو.(حسب الرغبة)

ربع كيلو من العجوة للحشو ( حسب الرغبة)

ربع كيلو من السكر البودرة لتزيين الكعك ويمكن عمله السكر العادي في الخلاط ليصبح سكر بودرة.

طريقة عمل الكعك بطريقة طريه وهشه