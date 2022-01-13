أحلى وأسهل طريقة لعمل البيتي فور الدايب وسر قوامه الهش مثل الجاهزة

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البيتى فور من أكثر الحلويات الخفيفة جدًا التي يتم تحضيرها بشكل دائما في الأعياد و المناسبات وهذا لأنه سهل و سريع ويتميز بشكله المميز الذي يساعد على فتح الشهية كما أنه من الحلويات الخفيفة لهذا يمكنك تناول الكثير منه دون الشعور بالشبع، وايضا يعد من الحلويات المغذية لأنه يحتوي على مكونات قيمتها الغذائية عالية، لهذا يحرص دائماً جميع الأمهات على شرائه من الخارج باستمرار ولكنه اصبح مكلف الثمن كثيراً، لهذا سنقدم لكم طريقة تحضير من المنزل بأسهل وأبسط طريقة.
مقادير البيتي فور
يعد البيتى فور من أكثر الحلويات الخفيفة و الاقتصادية لأنه لا يحتاج سوي مكونات بسيطة جدًا، المكونات هي:
- 3 أكواب ونصف من الدقيق (ما يعادل 520 جرام).
- كوب من السكر البودر ما (يعادل 120 جرام).
- 2 كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة (ما يعادل 450 جرام) .
- 2 صفار بيض.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- رشة من الملح.
طريقة تحضير البيتي فور
سنقدم لكم أبسط وأسهل طريقة لعمل البيتى فور من المنزل بخطوات بسيطة، الطريقة هي:
- أولاً نأتي بوعاء كبير ونضيف بداخله الزبدة ونقوم يضربها سواء باليد او بالمضرب الكهربائي حتى يصبح قوام الزبدة ناعم وكريمي.
- بعد ذلك نقوم بإضافة السكر ولابد أن يكون بودر لأن هذا يفرق في قوام البيتي فور.
- لابد من خلط الزبدة مع السكر جيدا بعد ذلك نضيف البيض و الفانيليا ونستمر فى خلط هذه المكونات لمدة 10 دقائق على الأقل حتى يصبح القوام أشبه بكريم شانتيه.
- ثم نضيف بالتدريج الدقيق مع خلط المكونات بملعقة خشبية حتى تحصلين على عجينة متماسكة طرية غير لاصقة، قد لا تحتاجين 3 أكواب ونصف لأن هذا يختلف حسب نوع الدقيق لهذا أبدي 3 أكواب.
- بعد ذلك نحضر القمع او ماكينة البيتي فور ونسكب الخليط بداخله.
- ثم نقوم بالضغط على القمع ماكينة البيتي فور ونبدأ برص القطع ونترك مسافة بين كل قطعة والأخرى.
- لابد من سخن الفرن مسبقاً، ثم بعد ذلك نضع الصينية في الفرن على الشبكة فى الرف الأوسط.
- يترك لمدة 10 دقائق حتى تحصل القطعة على اللون الذهبي من الأسفل.
- نخرجه من الفرن ونتركه حتى يبرد تماماً لكي يصبح مقرمش.
- يمكننا تزينه بوضع طبقة من المربي او الشوكولاته على قطعة البيتي فور ثم نغلق عليها بطبقة أخري ونقوم بتزينها بالشكولاته المبشورة أو جوز الهند المبشورة.
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