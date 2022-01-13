أحلى وأسهل طريقة لعمل البيتي فور الدايب وسر قوامه الهش مثل الجاهزة

البيتى فور من أكثر الحلويات الخفيفة جدًا التي يتم تحضيرها بشكل دائما في الأعياد و المناسبات وهذا لأنه سهل و سريع ويتميز بشكله المميز الذي يساعد على فتح الشهية كما أنه من الحلويات الخفيفة لهذا يمكنك تناول الكثير منه دون الشعور بالشبع، وايضا يعد من الحلويات المغذية لأنه يحتوي على مكونات قيمتها الغذائية عالية، لهذا يحرص دائماً جميع الأمهات على شرائه من الخارج باستمرار ولكنه اصبح مكلف الثمن كثيراً، لهذا سنقدم لكم طريقة تحضير من المنزل بأسهل وأبسط طريقة.

مقادير البيتي فور

يعد البيتى فور من أكثر الحلويات الخفيفة و الاقتصادية لأنه لا يحتاج سوي مكونات بسيطة جدًا، المكونات هي:

3 أكواب ونصف من الدقيق (ما يعادل 520 جرام).

كوب من السكر البودر ما (يعادل 120 جرام).

2 كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة (ما يعادل 450 جرام) .

2 صفار بيض.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة من الملح.

طريقة تحضير البيتي فور

سنقدم لكم أبسط وأسهل طريقة لعمل البيتى فور من المنزل بخطوات بسيطة، الطريقة هي: