وداعاً لشراء الاندومي بعد اليوم.. طريقة عمل الاندومي في البيت بأطعمة مختلفة بنفس طعم ورائحة الجاهز

‏الأندومي هي الوجبة السريعة التي يتهافت الأطفال عليها دائما ويحبون تناولها ‏وذلك بالرغم من الأضرار التي تسببها الأندومي ومع مرور الوقت لأنها تحتوي على مواد حافظة كثيرة حتى تتمكن من البقاء داخل الأكياس البلاستيكية كل هذا الوقت رغم أنها من المفترض أنها تتكون من نفس المكونات التي يتم إعداد المكرونة بها فكيف تتحول الأندومي الى هذه الصورة، ‏لذلك حتى نعطي للأطفال الوجبة التي يحبونها وفي نفس الوقت لا يتعرضون للضرو يمكن أن يتم إعداد الأندومي داخل المنزل بطريقة بسيطة ومن خلال مكونات طبيعية لا تسبب أي ضرر وهذا ما سنقدمه في هذا المقال.

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مكونات إعداد الأندومي

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هناك بعض المكونات المهمة في إعداد الأندومي حتى تكون تشبه الطعام الذي يحب الأطفال تناوله من خلال شراء الأندومي من الخارج وهذه المكونات هي:

1 \2‬ كيلو من المكرونة الطويلة ويمكن تغيير

الحجم بناء على عدد الأشخاص.‬

اثنين مكعب من مرقة الدجاج.

ملعقتين من الزيت.

رشة ملح حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من بودرة الثوم.

ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

ملعقة صغيرة من بودرة البصل.

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طريقة إعداد الأندومي في المنزل بطريقة صحية

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فيما يلي من النقاط سنتحدث عن طريقة إعداد الأندومي في المنزل باستخدام المكونات التي تم ذكرها في الفقرة السابقة:

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