أسرار نجاح العيش الكيزر والفنيو بمقادير قطنية ومظبوطة أعملي العيش الكيزر والفينو بطعم هش وخفيف

الخبز من الأساسيات التي توجد في كل منزل ويوجد منه أنواع مختلفة سواء كان بلدي أو فينو ولكن العيش الكايزر مخصص للبرجر والبانيه في المطاعم، وهو يتميز بشكله المميز ومذاقه الرائع ويمكنك عمله بكل سهولة في البيت بدلا من شرائه جاهز وبمكونات بسيطة والنتيجة مضمونة تابعي باقي المقال للتعرف على المقادير المضبوطة.

طريقة عمل العيش الكايزر في البيت

المكونات:

2 كوب دقيق.

3 ملاعق كبيرة حليب بودرة.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

سكر.

ملح.

8 ملاعق كبيرة زيت.

نصف كوب ماء دافئ.

مكونات الخميرة:

2 ملعقة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة سكر.

نصف كوب ماء دافئ.

طريقة التحضير:

نضع مكونات الخميرة في وعاء مع بعض ونقلب جيدا حتى تمتزج المكونات ثم تغطي بقطعة من القماش ونتركها جانبا لمدة 10 دقائق.

في وعاء كبير نضع المكونات الجافة مع بعض ونقلبهم ثم نصنع حفرة في المنتصف ويضاف إليها المواد السائلة مع خليط الخميرة.

نعجن جيدا لمدة 15 دقيقة حتى تصبح متماسكة ثم تغطي ونضعها جانبا لمدة ساعتين حتى يتضاعف حجمها ثم نرش على الرخامة كمية مناسبة من الدقيق.

نقطع العجين إلى أجزاء متساوية ونضعه في صينية مدهونة بالزيت ويغطي لمدة 15 دقيقة لكي يرتاح ندهن الوجه بالحليب.

ونرش القليل من السمسم ويدخل إلى فرن ساخن على درجة حرارة 200 لمدة ثلث ساعة حتى ينضج ويأخذ اللون المناسب.

عدم يخرج من الفرن يغطي بفوطة قطنية جافة ويترك لمدة 5 دقائق ثم يترك حتى يبرد والآن أصبحت عيش الكايزر جاهز للطعام.

طريقة عمل العيش الفينو

المكونات:

نصف كيلو من الدقيق.

ملعقة كبيرة سكر.

نصف كوب زيت ذرة.

ملعقة ونصف خميرة فورية.

كوب ماء دافئ.

نصف كوب سمسم.

بيضة.

طريقة التحضير:

في العجان الكهربائي نضع الدقيق مع السكر والخميرة والماء وأيضا الزيت ونتركهم مع بعض حتى تتكون عجينة متماسكة.

تقطع العجينة بالطول وتوضع في صينية مدهونة بالزبدة ويغلف بكيس بلاستيكي ونضعها جانبا حتى تختمر وترتاح.

ندهن وجه الخبز ببيض مخفوق حتى يعطي لمعان للعيش ثم يرش القليل من السمسم وندخل الصينية إلى فرن ساخن.

حتى ينضج ويحمر وجه والآن أصبح العيش الفينو جاهز للسندوتشات سواء جبنات أو بانيه أو كبدة وغيره وبالهنا والشفا.

اسرار نجاح العيش الكيزر