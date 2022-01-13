سر التتبيلة الخطيرة.. طريقة عمل البرجر زي المحلات بالضبط بطعم يجنن احلي من الجاهز

البرجر هو من أكثر الأكلات العالمية المنتشرة في جميع دول العالم، حيث أن أكلة البرجر يوجد لها الكثير من المطاعم المتخصصة في تحضير البرجر وخبز البرجر، وذلك بسبب أن هذه الأكلة منذ ظهورها وحتى الآن تمتلك جماهيرية كبيرة في كل الدول، وأيضا بسبب حب الكبار والصغار لها، فهي من الأطعمة المميزة التي تحتوي في مكونها الرئيسي على اللحم المفروم، كما أنها من الأكلات المتميزة بسرعة تحضيرها في أي وقت، حيث أنها أحد الأطعمة المغذية التي تحتوي على البروتين الكامل للجسم.

مكونات إعداد البرجر

تعتبر تلك الطريقة من أسهل الوصفات لتحضير البرجر في وقت سريع دون أي مجهود، حيث يتم تنفيذ الخطوات التالية:

نصف كيلو لحم مفروم.

ربع كيلو من الدهن المفروم.

3 ملاعق كبيرة من البقسماط المطحون.

ملعقة كبيرة من الملح والفلفل الأسمر.

ملعقة كبيرة من التوابل المخصصة لتحضير البرجر.

2 بيضة مخفوقة بالفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من الباكينج بودر.

ملعقة كبيرة من بودرة البصل وبودرة الثوم.

رشة جوزة الطيب.

ملعقة صغيرة من الزيت.

طريقة عمل البرجر في المنزل

نقوم بخلط جميع المكونات السابقة معا حتى تتجانس تماما.

نقوم بدهن قوالب تحضير البرجر بالزيت قبل وضع اللحم فيها حتى لا تلتصق.

ثم نقوم بعمل كرات متساوية ونضعها في القوالب ليتم الحصول على برجر متساوي المقاس والشكل.

في طاسة بها زيت نقوم بتحمير البرجر على النار.

نقوم بتقليب البرجر حتى ينضج من كلا الجانبين لمدة 5 دقائق على نار هادئة.

يقدم البرجر في العيش المخصص له مع الطحينة والمايونيز والمستردة والكاتشب والخس والبصل والطماطم والفلفل وشرائح الجبن التركية.

فوائد تناول البرجر

يمتلك البرجر الكثير من الفوائد الغذائية التي تمنح الجسم بالطاقة اللازمة له، حيث أنه يتميز بما يلي: