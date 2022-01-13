طريقة عمل كيكة البرتقال الشهيرة بالمقادير الناجحة لأحلى إفطار مع مشروبك الساخن المفضل

طريقة عمل كيكة البرتقال الشهيرة، كيكة البرتقال من ألذ أنواع الكيك والذي يعتبر موسم الشتاء هو الوقت المناسب لعملها؛ حيث أن البرتقال ينتشر بكثرة في هذا الأوان حيث ان البرتقال يحتوي على نسبة عالية من فيتامين C الذي يقي من نزلات البرد والأنفلونزا، لذلك تفضل الأمهات عمل الكيك بالبرتقال للاستفادة من فوائده و لطعمه المميز، ونحن في هذا المقال نعرض لكم أفضل طريقة مبسطة لعمل كيكة البرتقال الذي تصبح المفضلة لكل أفراد العائلة.

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل عروس موائد الطعام والولائم.. المقادير الصحيحة لأنجح صينية مكرونة بالبشاميل

طريقة عمل كيكة البرتقال

يمكنك الآن صنع كيك البرتقال بطريقة سهلة وهشة وهي من خلال بعض المكونات البسيطة المتوفرة في من السكر الأبيض الناعم، وتتمثل المكونات في كلا من:

ثلاث بيضات متوسطة الحجم.

2 كيس من الفانيليا.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.

4/3 كوب من الزيت النباتي.

باكو كيك شيف.

بولة من الزجاج لتحضير الكيك.

المضرب الكهربائي.

طريقة تحضير كيكة البرتقال

الآن في خطوات بسيطة نشرح لكم الطريقة بالمكونات السابق ذكرها لعمل كيكة البرتقال اللذيذة، وتتمثل تلك الخطوات في كلا من: