نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كيكة البرتقال الشهيرة بالمقادير الناجحة لأحلى إفطار مع مشروبك الساخن المفضل في المقال التالي
طريقة عمل كيكة البرتقال الشهيرة، كيكة البرتقال من ألذ أنواع الكيك والذي يعتبر موسم الشتاء هو الوقت المناسب لعملها؛ حيث أن البرتقال ينتشر بكثرة في هذا الأوان حيث ان البرتقال يحتوي على نسبة عالية من فيتامين C الذي يقي من نزلات البرد والأنفلونزا، لذلك تفضل الأمهات عمل الكيك بالبرتقال للاستفادة من فوائده و لطعمه المميز، ونحن في هذا المقال نعرض لكم أفضل طريقة مبسطة لعمل كيكة البرتقال الذي تصبح المفضلة لكل أفراد العائلة.
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طريقة عمل كيكة البرتقال
يمكنك الآن صنع كيك البرتقال بطريقة سهلة وهشة وهي من خلال بعض المكونات البسيطة المتوفرة في من السكر الأبيض الناعم، وتتمثل المكونات في كلا من:
- ثلاث بيضات متوسطة الحجم.
- 2 كيس من الفانيليا.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.
- 4/3 كوب من الزيت النباتي.
- باكو كيك شيف.
- بولة من الزجاج لتحضير الكيك.
- المضرب الكهربائي.
طريقة تحضير كيكة البرتقال
الآن في خطوات بسيطة نشرح لكم الطريقة بالمكونات السابق ذكرها لعمل كيكة البرتقال اللذيذة، وتتمثل تلك الخطوات في كلا من:
- نحضر البولة الزجاجية ثم نضع بها الدقيق المنخول.
- ثم نقوم بإضافة ملح الطعام إلى الدقيق ونقلب جيدا.
- ويضاف اليهم البودر الشيف ويتم التقليب.
- في وعاء أخر نضع البيض ثم يتم خفه جيدا بالمضرب الكهربي.
- ثم نضف إليه الفانيليا ويضرب مرة أخرى.
- ونضيف السكر أيضا ونقوم بالخفق مرة أخري حتى نحصل على قوام كريمي.
- ثم قومي بوضع عصير البرتقال ويتم الخفق مرة أخرى جيدا ونضع الزيت مع الاستمرار في الخفق.
- بعد ذلك يتم وضع المكونات السائلة على المكونات الجافة.
- قلبي المكونات جيدا بعكس عقارب الساعة.
- يتم الاستمرار في التقليب حتى تذوب التكتلات كاملة.
- أحضري صينية ونقوم بدهانها بالزيت من جميع الجوانب ثم نقوم برش قليل من الدقيق.
- ثم نسكب الخليط في الصينية.
- يسخن الفرن جيدا على درجة حرارة 180 درجة ثم نضع الصينية.
- نتركها لمدة عشرون دقيقة حتى تنضج ويصبح لونها مناسب.
- نخرجها من الفرن ونتركها تبرد ثم نقوم بتقطيعها وتقدم مع كوب لبن سخن وبألف هنا.
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