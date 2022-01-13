نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألذ طريقة لعمل السحلب في المنزل بكل سهولة مثل الكافيهات في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل السحلب، في فصل الشتاء ينتشر البحث عن طريقة عمل السحلب حيث أنه من أفضل المشروبات التي لها دور كبير في الشعور بالدفء، وهو يتميز بالعديد من الفوائد، لذلك نقدم لكم أسهل طريقة لعمل السحلب وأهم الفوائد التي يتمتع بها.

طريقة عمل السحلب

يسهل تحضير السحلب حيث أنه من المشروبات الساخنة والمشهورة في الشتاء وخاصة في تركيا، ومصر والشام، وهو يتميز بالعديد من الفوائد الصحية، نظرًا للمكونات الغذائية الرائعة التي يمتع بها.

المكونات

نصف كيلو حليب كامل الدسم.

ملعقتان كبيرة نشا.

باكو من الفانيليا.

سكر.

قرفة.

مكسرات.

طريقة تحضير السحلب

يسهل تحضير السحلب من خلال اتباع الخطوات البسيطة التالية:

عليك في البداية أن مزج الحليب والنشا معا في إناء وبعدها نضعهم على النار، ونستمر بالتقليب حتى تذوب النشا.

بعد ذلك يمكنك أن تقوم بإضافة السكر حسب رغبتك، وكذلك الفانيليا، وتقلبه جيدا من أجل أن تحصل على قوام متماسك.

يمكنك بعد ذلك أن ترفع السحلب ت على النار،لا واصبه فيلا أكواب خاصة بالتقديم، كما يمكنك ان تقوم بتزينه بالمكسرات والقرفة حسب رغبتك.

بعد اتباع هذه الخطوات يكون السحلب قد أصبح جاهزًا بالهناء والشفاء.

فوائد السحلب

يتميز السحلب العديد من الفوائد التي تجعله من المشروبات الصحية التي تحتوي على قيمة غذائية عالية، ومن أهم فوائده ما يلي:

السحلب له دور كبير في تغذية الاطفال، فهو يبني عظامهم.

يعتبر السحلب دور فعال في علاج جميع الأمراض المرتبطة بالعظام.

يقوم السحلب بحمايتك من المشكلات التي تصيب عمودك الفقري.

يحتوي السحلب على نسبة عالية من الكالسيوم مما يفيد الجسم.

يفيد السحلب في أنه يخفض مستويات ضغط الدم.

يساعد الثعلب في التخلص من التوتر والقلق، وهو يحسن الحالة المزاجية بشكل كبير.

يساهم السحلب في تقوية العظام، وهو يقوم بتنشيط الدورة الدموية.

له دور فعال في شعور الجسم بالدفء.

يعالج جميع المشكلات التي تصيب الرحم، ويخلصك من النزيف.

له دور فعال في علاج الاسهال.

يعالج قرحة المعدة.

يساهم في حل جميع مشكلات القولون.

يحتوي على الكالسيوم الذي يقي الحامل، ويقوي عظامها، هي وجنينها، فهو عامل مهم في النمو.

يعد مشروف السحلب من أهم المشروبات الشتوية التي تبحث الأمهات عن طريقة اعدادها في المنزل خاصة مع انخفاض درجات الحرارة في الفترة الحالية، وتوجد العديد من الطرق التي يمكن من خلالها إعداد مشروب السحلب بطريقة لذيذة ومن خلال السطور السابقة يمكن معرفة كيفية عمل السحلب في المنزل بكل سهولة مثل الكافيهات.