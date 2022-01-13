برشة واحدة قبل النوم شعرك هيوصل لحد كعب رجلك بمكون طبيعي غير مكلف لشعر طويل وناعم خلال أسبوع

يعد الشعر الطويل والناعم حلم تحلم به الكثير من الفتيات والسيدات فيرغبون دائما في الحصول على تحقيق هذا الحلم وذلك لأنه من أكثر الأشياء التي تجعل الفتاة مميزة فهو يعتبر زينة لها، لذلك تهتم به بشكل مستمر وتريد أن تعالج أي مشكلة متعلقة به مثل جفاف الشعر والشعر المجعد أو الخشن وتساقط الشعر وهيشانه وتقصف اطرافه ولكن المشكلة التي لها تأثير كبير علي نفسية أي إمرأة أو فتاة هي الشعر الخشن أو المجعد، فهي تعد من ضمن المشاكل الكبيرة التي تتسبب في إحراج الفتاة وشعورها بالخجل فهذه المشكلة تؤثر على جمال الوجه لأن من المعروف أن الشعر الناعم يزيد من جمال المرأة.

ويوجد عدد من الفتيات يفضلون إستخدام الأدوات الكهربائية مثل مكواة الشعر والسشوار فهذه الأدوات تعمل علي تنعيمه وفرد الشعر بطريقة سريعة جدا ولكنها بطريقة غير طبيعية فهي لها تأثير ضار جدا علي صحة الشعر، لأنها تتلف الشعر وتتسبب في جفافه بشكل ملحوظ ونجد عدد آخر يلجأون إلى إستعمال الكيراتين لتنعيمه وتطويله أيضا وممكن أن يدوم تأثير الكيراتين لمدة سنة تقريبا، ولكن لكى تحصلى علي شعر ناعم وطويل يدوم تأثيره لمدي الحياة يمكنك أن تستخدمي خلطة أو وصفة من الوصفات الطبيعية.

مكونات وصفة زيت الزيتون لتنعيم وتطويل الشعر

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع.

ملعقتان كبيرتان من زيت اللوز.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

طريقة عمل وصفة زيت الزيتون لتنعيم وتطويل الشعر