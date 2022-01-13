بزجاجة فارغة.. طريقة عمل لقمة القاضي المقرمشة والهشة وأسرار نجاحها بطعم أحلي من المحلات

لقمة القاضي هي أشهر الحلويات العربية والتركية، حيث ظهرت تلك الحلوى في تركيا منذ العصر العثماني الأول، وكان يطلق عليها اسم لقمة القاضي، لأنها من الأكلات التي يتم تحضيرها عند النصر على الأعداء والانتصار في المعارك، ويطلق عليها أيضا اسم العوامات أو الزلابية أو البقلاوة، فهي من أشهر الحلويات التي يعرفها الشعب العربي بالكامل، وتنتشر هذه الحلوى بشكل كبير في بلاد الشام ومصر والعراق والمغرب، حيث أنها من الحلويات اللذيذة التي يحبها الصغار بشكل كبير، كما أنها سهلة التحضير.

مكونات لقمة القاضي

تعتبر هذه الطريقة من أفضل الطرق لتحضير لقمة القاضي، حيث أنها تتكون من مكونات متوفرة في كل مطبخ، وتحتوي على الكثير من المواد الغذائية المفيدة للجسم، وطريقة تحضيرها كالتالي:

2 كوب ونصف من الدقيق.

رشة ملح.

ربع كوب نشا.

ملعقة خميرة.

ملعقة سكر.

ملعقة فانيليا.

كوب ونصف من الماء.

زيت وطاسة للقلي.

طريقة عمل لقمة القاضي

في الخلاط الكهربائي نقوم بإضافة الدقيق والنشا والملح والخميرة والسكر والفانيليا والماء، ويتم تشغيل الخلاط لمدة 3 دقائق حتى يتم الحصول على عجينة سائلة وناعمة.

ثم نقوم بصب الخلط في طبق عميق مدهون بالزيت، حتى لا تلتصق العجينة به.

ثم نقوم بصب الخلط في طبق عميق مدهون بالزيت، حتى لا تلتصق العجينة به. نترك العجينة لترتاح لمدة 3 ساعات في مكان دافئ.

بعد مرور ساعة نقوم بتقليب العجينة، ثم نغطيها مرة أخرى ونتركها لتخمر.

نضع الزيت والطاسة على النار، ثم نقوم بعمل كرات من لقمة القاضي بالملعقة ونضعها في الزيت الساخن.

نغمس الملعقة كل مرة في الماء حتى لا تلتصق بالعجينة.

نقوم بعمل باقي الكمية بنفس الطريقة حتى تنتهي تماما.

نقوم بإخراج لقمة القاضي من الزيت على مناديل ورقية ثم في الشربات المعد مسبقا.

ثم نقوم بتزينها بصوص الشوكولاتة أو جوز الهند المبشور.

أسرار نجاح لقمة القاضي المقرمشة

تتوفر مجموعة من النصائح من أجل تحضير لقمة القاضي في المنزل ونجاحها بشكل كبير، حيث يفضل تنفيذ تلك النصائح وهي كما يلي: