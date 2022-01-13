أحصلي على أسنان بيضاء كالثلج بمعجون أسنان من صنع يديكي بمكونات غير مكلفة

يشتهر المصريون بعمل معجون الأسنان والمصريين هما من أول من بدأ في تصنيع الأسنان، فيصنعون معجون الأسنان بالاختلاف الأنواع وكل ما تعاني منه الأسنان من بقع داكنة نتيجة شرب القهوة والشاي وأيضا يوجد معجون يزيل الطبقة الجيرية، فيعد استخدام معجون الأسنان وشرائها من الأشياء المكلفة جدا ، فيمكننا استخدام بعض المواد طبيعية والبسيطة التي توجد لدينا في المنزل وتكون غير مكلفة على الاطلاق.

خلطة صودا الخبز وزيت جوز الهند

المقادير

علبتين صغيرتين من السكر المطحون.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

ثلاث ملاعق كبيرة من صودا الخبز.

عدد من قطرات زيت النعناع أو يمكننا استخدام زيت القرفة.

عدد من قطرات زيت المر.

وعاء صغير زجاجي.

إحضار فرشاة الأسنان.

طريقة التحضير

نقوم بإذابة ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند في إناء صغير ثم نضيف عليه علبتين صغيرتين من السكر المطحون ونضع عليهم ثلاث ملاعق من صودا الخبز ونخلطهم جيدا.

نضع علي الخلطة عدد من قطرات زيت المر وزيت النعناع و ندمجهم مع الخلطة بشكل جيد.

نضع مكونات الخلطة في وعاء زجاجي ونأخذ منه على حسب الطلب.

نغمس الفرشاة بالعجون ونقوم بغسل الأسنان به بشكل جيد ثم نغسل الأسنان.

خلطة صودا الخبز وملح البحر

المقادير

عشرة قطرات من الماء.

ملعقة صغيرة من صودا الخبز.

ملعقة صغيرة من ملح البحر البودرة.

عشرة قطرات من زيت النعناع.

فرشاة الأسنان.

طريقة التحضير