بأقل تكلفة حضري الجبنة في المنزل على أصولها بطعم ومذاق لذيذ زي المصانع وتحدي

تعد الجبنة البيضاء من أهم واشهى الأطباق الموجودة في وجبة الفطار وكذلك وجبة العشاء حيث تحتوى الجبنة على العديد من الفوائد والفيتامينات والبروتينات والكالسيوم، التي يحتاجها الجسم كما تدخل الجبنة في الكثير من الوصفات والأطعمة مثل المعجنات وبعض الحلويات المختلفة وكذلك الفطائر فهي تعتبر الوجبة الرئيسية في أغلب البيوت المصرية، لذلك تبحث ربات البيوت عن طريقة تحضير الحبنه داخل المنزل وسوف نتعرف سوياً على طريقة تحضيرها في البيت بطريقة سهلة وبسيطة وكذلك بمكونات في متناول الأيدي بدون تكلفة عالية، لذلك يحب اتباع هذه الخطوات لصنع الجبنة في البيت بطريقة ناجحة وهذه الخطوات الآتي.

مكونات عمل الجبنة في البيت

عدد خمسه لتر من الحليب الطازج كامل الدسم.

مقدار نصف كوب من الخل الأبيض الطبيعي.

مقدار ملعقة كبيرة من الملح.

مقدار ملعقة صغيرة من الحبه السوداء.

طريقة التحضير

نقوم بوضع الحليب في إناء كبير ثم يرفع على نار متوسطة ثم يترك الحليب لمدة عشر دقائق حتي يصل لمرحلة الغليان.

ثم نقوم برفع الوعاء من على النار ويترك جانباً ثم ننزل بمقدار الخل ثم نقوم بتقليب جميع المكونات مع بعض باستعمال ملعقة خشبية ثم يترك مزيج الحليب والخل جانباً دون تحريكه وذلك حتي يتكثف الخليط ويتكون سائل شفاف.

ثم بعد ذلك يصفى الخليط مع مراعاة تصفيته الخليط قدر المستطاع ثم يوضع الخليط داخل كيس من الشاش ثم نضيف اليه حبة البركة ومقدار الملح ثم نكرر عملية الخلط مرة أخرى مع الضغط بقوة على الكيس حتى يتجمع الخليط أسفل الكيس.

ثم يتم وضع الكيس في مصفاة بلاستيكية ويفضل ان تكون ذات فتحات واسعة وكبيرة ونضع المصفاة فوق طبق كبير ثم نضع إناء زجاجي فوق الكيس ثم نضع ثقل كبير فوق الكيس للضغط على الجبن.

ثم يترك الجبن جانباً في مكان بارد لمدة تصل الى خمس ساعات حتى يتم تصفية الجبن جيداً، حيث كلما زادت المدة نحصل على جبنه متماسكة أكثر، ويجب إزالة الماء من الوعاء من حين لآخر.

ثم نقوم بإخراج الجبن من الكيس ويقطع الجبن إلى فطع ذات شكل دائري وتوضع في أطباق التقديم وتقدم بجانب الزيتون وبعض المخللات ويقدم بجانب الخبز بالهنا.

تعتبر الجبنة من أهم الأطباق التي توجد على مائدة الفطار أو العشاء بجانب باقي الأكلات، وتوجد للجبنة البيضاء الكثير من الفوائد التي تفيد جسم الإنسان وتساعده على النمو، وذلك بسبب احتواء الجبنة على الكثير من العناصر المهمة منها البروتين والفيتامينات والكالسيوم، وبسبب خوف ربات البيوت من الجبنة المعلبة قد ازداد البحث عن طريقة طبيعية لعمل الجبنة البيضاء في المنزل.