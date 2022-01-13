بالخل والثوم جهزي الباذنجان على أصوله بتتبيلة وخلطة سرية ألذ من المطاعم

يعد الباذنجان من أنواع الخضار الرئيسية في عمل المقبلات ويدخل الباذنجان مع بعض الأصناف أو يحضر كصنف منفصل ومن الممكن استخدام الباذنجان في عمل المخلل بالماء والملح، ويعتبر الباذنجان مفيد جداً لجسم الإنسان فهو يحتوى على العديد من الفيتامينات ويساعد مرضى السكر وكذاك يعمل على خفض نسبة الكولسترول في جسم الإنسان ويعد الباذنجان من أشهى المقبلات ويوضع على المائدة كفاتح للشهيد بجانب الأطباق الأخرى، لذلك سوف نتعرف من خلال هذا المقال على طريقة تحضير الباذنجان بالخل والثوم وهذه الطريقة كالآتي.

طريقة عمل الباذنجان بالخل والثوم

يعتبر الباذنجان من أشهر وألذ أنواع الخضار الذي يتم منه صنع المقبلات، ويمكن أيضاً أن يتم عمل الباذنجان محشي ويمكن عمل الباذنجان بابا غنوج ويعتبر البابا غنوج من الإضافات المهمة بجانب الأكلات الرئيسية على الكثير من السفر، كما يمكن إعداد الباذنجان بالخل والثوم وهذه الطريقة تعتبر من مخللات وهي مشهورة جداً ويحبها الكثير من الناس.

المكونات:

عدد ثلاث حبات من الباذنجان الأسود.

عدد أربعة فصوص من الثوم المفروم.

مقدار نصف كوب من الخل.

حبتان من الفلفل الحار.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

مقدار زيت لقلي الباذنجان.

طريقة التحضير:

نقوم بتقشير حبات الباذنجان ثم بعد ذلك نقوم بتقطيعها إلى حلقات أو دوائر ثم نوزع القليل من الملح فوق الباذنجان ونتركه قليلاً.

ثم نحضر مقلاة ونضع بها مقدار من الزيت ثم ترفع على نار متوسطة حتى يغلى الزيت ثم توضع حلقات الباذنجان حتي تتحمل وتأخذ اللون الذهبي.

ثم نخرج الباذنجان من المقلاة ويوضع على مناديل المطبخ لامتصاص الزيت الزائد ثم بعد الانتهاء من عملية القلي نقوم بفرم الثوم والفلفل ومقدار قليل من الملح، ويجب أن يكون الخليط ناعم جداً.

ثم نضيف فوق خليط الثوم المفروم مقدار من الخل ويمزج الخليط جيداً ثم نضع بعض حلقات الباذنجان المقلي على الخل حتي بتشرب الطعم منه وينقل الباذنجان في إناء آخر وبعد الانتهاء من كل الكميه نوزع باقي كمية التتبيله على الباذنجان ويكون طبق الباذنجان جاهز للتقديم كمقبلات بجانب الأطباق الأخرى مثل وجبة السمك.

الباذنجان مع الخل والثوم والشطة

المكونات:

عدد حبتان من الباذنجان لونهما الأسود.

حبه من الفلفل الحار وذلك حسب الرغبة.

مقدار ملعقة كبيرة من الشطة.

عدد خمسة فصوص من الثوم.

مقدار ملعقة من الكمون.

مقدار نصف كوب من الخل الأبيض.

القليل من البقدونس المفروم ناعم.

حزمة من الجرجير.

مقدار زيت للقلي.

طريقة التحضير: