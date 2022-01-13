هتعمليها كل يوم.. بسبوسة الحلواني المكرملة طرية ومرملة جدا بمقادير مظبوطة ناجحة 100%

البسبوسة من الحلويات لذيذة وسهلة التي يتم اعدادها في المنزل بطريقة سريعة ولكن هناك بعض الأشياء التي تظهر على البسبوسة مثل أنها تكون غير متماسكة أو أن يكون لها لون فاتح وهذا لا يشبه البسبوسة التي يقوم بشرائها من الخارج لذلك يتم إعداد البسبوسة بطريقة مميزة حتى تكون شبيهة بالبسبوسة التي يقوم الحلواني بإعدادها، ‏ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن الطرق التي يتم استخدامها حتى نحصل على نتيجة البسبوسة التي يكون لها نفس الطعم البسبوسة التي نحصل عليها من الحلواني وسنة تحدث عن مكونات البسبوسة بدقة.

‏مكونات إعداد البسبوسة

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أثناء الحديث عن مكونات عمل البسبوسة نحتاج إلى خطوتين الخطوة الأولى مكونات إعداد القطر الخاص بالبسبوسة والخطوة الثانية إعداد عجينة البسبوسة ومن خلال هذه الفقرة سنتحدث ‏مكونات قطر البسبوسة ‏وهذه المكونات هي:

ثلاث أكواب من الماء.

ثلاث أكواب من السكر.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ملعقة من السمن البلدي.

ملعقة من الفانيليا.

وفيما يلي مقادير عجينة البسبوسة وهي:

1\2‬ كيلو من السميد.‬

كوب كبير من الحليب.

كوب كبير من السكر.

½ كوب من السمن البلدي.

أربع ملاعق كبيرة من جوز الهند.

ملعقة كبيرة من العسل.

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طريقة إعداد البسبوسة مثل الحلواني

فيما يلي سنتحدث عن الطريقة التي يمكن من خلال إعداد البسبوسة بنفس طريقة الحلواني وهذه الطريقة هي: