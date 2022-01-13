ضعيه بعد إزالة الشعر مباشرة ولن ينبت مجددا وداعا للوجع نهائيا

إزالة الشعر الزائد بدون ألم في المناطق الحساسة والسر موزة، لا يزال الكثير من السيدات إتباع العادات القديمة لإزالة الشعر الزائد في المناطق الحساسة، وتعتبر هذه العادة من الأمور الصعبة و المشقة على المرأة و تسبب الكثير من الألم،لذلك يلجأ البعض إلى البحث بشتى الطرق عن أسهل وأبسط الطرق لإزالة الشعر الزائد بدون ألم، و هناك الكثير من الوصفات الطبيعية التي تساعد في إزالة الشعر من المناطق الحساسة بدون ألم، ومن خلال هذا المقال سوف نعرض أهم الوصفات التي تتميز بإزالة الشعر الزائد في المناطق الحساسة دون الشعور بالألم.

إزالة الشعر الزائد

الموز والشوفان من أكثر الوصفات السحرية التي تعمل على إزالة الشعر الزائد في المناطق الحساسة دون الشعور بالألم، كما أنها تساعد في تنعيم البشرة وتغذيتها، وذلك لأن الموز والشوفان يحتويا على الكثير من العناصر الغذائية التي تفيد البشرة وتعمل على تقليل نمو الشعر.

ويمكن تحضير هذه الوصفة من خلال خلط ملعقتين من الشوفان المطحون مع حبة موز ويتم خلطهم جيدا حتى نحصل على خليط متجانس مثل الكريم ثم نقوم بوضع هذا الخليط على المنطقة المراد إزالة الشعر منها وتترك لمدة 10 دقائق حتى تجف تماما ثم نقوم بفرج الجلد بحركات دائرية، وسوف نلاحظ إزالة الشعر والحصول على بشرة ناعمة مثل بشره الأطفال، ويمكن إضافة ملعقة من العسل مع ملعقة من الحليب إلى خليط الشوفان والموز، للحصول على خليط متجانس و يساعد في تغذية البشرة و الحصول على نتائج فعالة.

عيه بالزنجبيل

ويمكن استخدام الزنجبيل أيضاً لتخفيف الشعر، لأن الزنجبيل يعمل على ترطيب وتفتيح لون البشرة، ويساعد في تخفيف نمو الشعر، ويمكن تحضير هذه الوصفة من خلال وضع ملعقة من الزنجبيل المطحون مع ملعقتين من زيت الزيتون وملعقتين من زيت النمل و نقوم بخلط المكونات جيدا ثم نقوم بوضع هذه الخلطة علي المنطقة المطلوبة، ونقوم بفرك الجلد بحركات دائرية لمدة 20 دقيقة، ثم تغسل بالماء الدافئ، ويمكن تكرار هذه الوصفة بانتظام للحصول على نتائج فعالة، وذلك لأن الزنجبيل يعتبر من أكثر المواد الصحية التي تعمل على تباطؤ نمو الشعر، كما يمكن استخدام الزنجبيل الأخضر بدون أي إضافات في إزالة الشعر وسوف تري النتيجة المطلوبة