بخلطة وتتبيلة سرية أعملي الكمونية السودانية على أصولها بطعم وريحة جنان

جميع الأشخاص يعشقون تناول المأكولات الشعبية حيث يوجد العديد من هذه المأكولات ومنها وضفة الكمونية فهي نوع من أنواع الأكلات الشعبية والتي تتميز بمذاق رائع وجميل، فمكون الكمونية الأساسي هي كرشة الخروف ومن الممكن أن يتم عملها بإستخدام لحمة الخروف أيضا فسواد بالكرشة أو باللحمة يكون لها طعم لذيذ، وقد تتكون من عدة مكونات أخرى ومنها البصل والثوم والطماطم والجزر وبسبب إحتوائها على كل هذه الخضراوات.

مكونات الكمونية السوداني

كرشة خروف.

أربع فصوص من الثوم.

ثمرتان من الجزر.

حبتان كبيرتان الحجم من البصل.

ثمرة واحدة كبيرة الحجم من الطماطم.

ملعقتان كبيرتان من صلصة الطماطم.

ربع كوب كبير من السمنة أو الزيت.

كمية مناسبة من الملح والفلفل الأسود.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الكمون.

طريقة عمل الكمونية السوداني