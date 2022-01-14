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عمر شويل - جدة بخلطة وتتبيلة سرية أعملي الكمونية السودانية على أصولها بطعم وريحة جنان - ثقفني
جميع الأشخاص يعشقون تناول المأكولات الشعبية حيث يوجد العديد من هذه المأكولات ومنها وضفة الكمونية فهي نوع من أنواع الأكلات الشعبية والتي تتميز بمذاق رائع وجميل، فمكون الكمونية الأساسي هي كرشة الخروف ومن الممكن أن يتم عملها بإستخدام لحمة الخروف أيضا فسواد بالكرشة أو باللحمة يكون لها طعم لذيذ، وقد تتكون من عدة مكونات أخرى ومنها البصل والثوم والطماطم والجزر وبسبب إحتوائها على كل هذه الخضراوات.
مكونات الكمونية السوداني
- كرشة خروف.
- أربع فصوص من الثوم.
- ثمرتان من الجزر.
- حبتان كبيرتان الحجم من البصل.
- ثمرة واحدة كبيرة الحجم من الطماطم.
- ملعقتان كبيرتان من صلصة الطماطم.
- ربع كوب كبير من السمنة أو الزيت.
- كمية مناسبة من الملح والفلفل الأسود.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الكمون.
طريقة عمل الكمونية السوداني
- في البداية يتم غسل وتنظيف الكرشة بطريقه جيدة ومن الضروري أن يتم وضعها في محلول وهدا المحلول يتم تجهيزه من خلال تحضير طبق كبير ونضع به كمية من الماء ونضيف إليها كمية مناسبة من الملح وعصير الليمون والخل ونضع الكرشة بها ونتركها حوالي ثلث ساعة.
- وبعد مرور هذا الوقت يتم إخراجها من هذا المحلول ونقوم بفركها بإستخدام الدقيق الأبيض وبعد ذلك يتم غسلها بالماء البارد ثم يتم تقطيع الكرشة إلى قطع صغيرة الحجم أو يمكن تقطيعها على حسب الرغبة.
- ثم نحضر وعاء مناسب ونضعه على النار ونضع به كمية مناسبة من الماء ونتركها حتي يتم غليانها وعند غليان الماء نضع قطع الكرشة ونتركها لكي يتم سلقها جيدا وبعد مرور ربع ساعة تقريبا نقوم برفعها من على النار.
- وبعد ذلك يتم وضع وعاء آخر على النار ونضع به ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الزيت أو السمنة ثم نضيف حبتان كبيرتان من البصل ويتم تقطيعه على شكل مكعبات صغيرة الحجم ونضع ثمرتان من الجزر المبشور وقومي بتقليبهم مع بعض ونضيف الكرشة التي تم سلقها.
- ونستمر في التقليب لمدة عشر دقائق ثم نضع ملعقتان كبيرتان من صلصة الطماطم وثمرة واحدة كبيرة الحجم من الطماطم بشرط أن تكون مفرومة ونضع ربع كوب صغير من الماء ورشة من الملح والفلفل الأسود والكمون ونتركهم حتي يتم تسويتهم جيدا ثم نقوم بتقديمها.
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