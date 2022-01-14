طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية والهشة وأسرار نجاحها بطعم وقوام احسن من الجاهزة

طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية، القرص الطرية حيث تعتبر من أشهر أنواع المخبوزات المقرمشة واللذيذة التي يفضل تناولها مع فنجان من القهوة أو كوب من الشاي، حيث أن تلك القرص من أشهر أنواع الطعام المصري، وذلك بسبب شهرة تصنيعها وخبزها في صعيد مصر والأرياف المصرية، حيث أن تلك القرص من أشهر الأكلات التي تعتمد على الدقيق الأبيض والسمسم والسمن البلدي، ولذلك فهي من الأطعمة اللذيذة التي تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة لجسم الإنسان، ولذلك يفضل تحضيرها في المنزل نظرا لسهولة التحضير.

طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية

تعتبر تلك الطريقة هي الأشهر في تحضير القرص الطرية، حيث يتم تنفيذ الخطوات التالية:

2 كوب من الدقيق.

كوب من السمن.

كوب من اللبن.

ربع كوب من السكر.

ملعقة خميرة.

رشة ملح.

طريقة تحضير القرص الفلاحي الطرية

في طبق عميق نقوم بتذويب السكر والخميرة واللبن معا، ثم نتركهم للتفاعل الخميرة معهم.

نقوم بإحضار طبق أخر ونضيف به الملح والسمن والدقيق ونقلبهم جيدا.

ثم نقوم بإضافة اللبن إلى خليط الدقيق ونعجنهم معا حتى تتماسك العجينة.

ثم نقوم بإضافة اللبن إلى خليط الدقيق ونعجنهم معا حتى تتماسك العجينة. ثم نقوم بتغطية العجين بكيس بلاستيك ونحتفظ به في مكان دافئ لمدة 3 ساعات.

ثم نقوم بتقسيم العجينة إلى كرات صغيرة، ثم نقوم بفردها على الرخامة.

ثم نقوم برص القرص في صينية كبيرة مدهونة بالزيت، ونتركها في مكان دافئ لتختمر ويرتفع حجمها.

ثم يتم تسوية القرص في الفرن درجة حرارته 180 درجة مئوية.

أسرار نجاح القرص الطرية

يوجد بعض التعليمات التي يجب اتباعها بشكل سليم عند تحضير وتناول القرص الطرية، حيث يفضل ابتاع ما يلي: