نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بملعقة مايونيز أصنعي بلسم طبيعي للشعر بدون تكلفة لفرد وتنعيم الشعر وجعله كالحرير في المقال التالي
يعد الشعر الناعم هو سر من أسرار جمال المرأة حيث أن نجد عدد كبير من الفتيات أو السيدات ينفقون الكثير من الأموال للعناية بالشعر والإهتمام به ولكي يحصلون علي شعر طويل وناعم، فهذا لم يتم إلا بإستخدام بلسم الشعر فهو يعتبر نوع من أنواع مستحضرات التجميل الخاصة بالعناية بالشعر ويوجد أنواع كثيرة ومتعددة من بلسم الشعر والتي تتوافر بكثرة في الأسواق ويباع بأعلى الأسعار، ويوجد منه أنواع يكون سعرها متوسط ومن المعروف أن البلسم يساعد على فرد الشعر الخشن ويعمل على تغذيته ومنع تقصف أطرافه فعند الإنتظام على إستخدام البلسم قد نحصل على شعر جذاب ومميز، ولكن البلسم الجاهز الذي يباع في الأسواق قد يحتوي على العديد من المواد الكيميائية الضارة.
مكونات بلسم للشعر من المايونيز
- كوب واحد كبير من المايونيز.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الأبيض.
- ملعقتان كبيرتان من زيت الجوجوبا.
- ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع.
- ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت شجرة الشاي.
طريقة عمل بلسم للشعر من المايونيز
- نقوم بتجهيز طبق مناسب ونضع به كوب واحد كبير من المايونيز ثم نضيف إليه ملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الأبيض وملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت شجرة الشاي ثم نضع ملعقتان كبيرتان من زيت الجوجوبا وملعقتان كبيرتان من زيت الخروع وملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.
- وبعد ذلك يتم تقليب كل هذه المكونات مع بعض بطريقة جيدة للحصول على قوام متماسك ومتجانس وقبل وضع هذا البلسم أن يتم غسل الشعر بإستخدام الماء الدافئ والشامبو المناسب لنوع الشعر ويتم غسله بالماء الدافئ لتفتيح مسام فروة الرأس.
- ثم يتم وضع البلسم على الشعر بأكمله من الجذور وحتى الإطراف وهذا من خلال التدليك على فروة الرأس ثم نضع كيس من البلاستيك أو قبعة على الشعر ونتركه بهذه الطريقة لمدة ثلاثين دقيقة أو أقل.
- بعد ذلك نقوم بغسل الشعر بإستخدام الماء الفاتر للتخلص من البلسم ومن الأفضل أن يتم غسل الشعر بهذا البلسم مرتين في الإسبوع.
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