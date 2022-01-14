بملعقة مايونيز أصنعي بلسم طبيعي للشعر بدون تكلفة لفرد وتنعيم الشعر وجعله كالحرير

يعد الشعر الناعم هو سر من أسرار جمال المرأة حيث أن نجد عدد كبير من الفتيات أو السيدات ينفقون الكثير من الأموال للعناية بالشعر والإهتمام به ولكي يحصلون علي شعر طويل وناعم، فهذا لم يتم إلا بإستخدام بلسم الشعر فهو يعتبر نوع من أنواع مستحضرات التجميل الخاصة بالعناية بالشعر ويوجد أنواع كثيرة ومتعددة من بلسم الشعر والتي تتوافر بكثرة في الأسواق ويباع بأعلى الأسعار، ويوجد منه أنواع يكون سعرها متوسط ومن المعروف أن البلسم يساعد على فرد الشعر الخشن ويعمل على تغذيته ومنع تقصف أطرافه فعند الإنتظام على إستخدام البلسم قد نحصل على شعر جذاب ومميز، ولكن البلسم الجاهز الذي يباع في الأسواق قد يحتوي على العديد من المواد الكيميائية الضارة.

مكونات بلسم للشعر من المايونيز

كوب واحد كبير من المايونيز.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الأبيض.

ملعقتان كبيرتان من زيت الجوجوبا.

ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت شجرة الشاي.

طريقة عمل بلسم للشعر من المايونيز