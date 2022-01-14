برغوة كثيفة أعملي مشروب الكابتشينو على أصوله بطريقة أشهر الكافيهات ألذ مشروب مفضل للشتاء

يوجد العديد من المشروبات الساخنة التي يتم تناولها بكثرأ في فصل الشتاء لان هذه المشروبات تساعد على تدفئة الجسم عندما يكون الجو أكثر برودة ومن أنواع هذه المشروبات هو مشروب الكاكاو أو السحلب أو النسكافية أو الكابتشينو وغير ذلك الكثير، ولكن الذي يتميز بطعم لذيذ وجميل وعليه إقبال كبير من قبل جميع الأشخاص سواء الكبار أو الصغار هو مشروب الكابتشينو حيث أنه يعد نوع من أنواع القهوه ويتميز برائحة جذابة وجميلة، فهو من أكثر الأنواع التي تنتشر وتشتهر بكثرة في جميع الدول فنجد الكثير من الناس يفضلون تناول هذا المشروب في الكافيهات لأن يكون عليه رغوة كثيفة جدا ويتم تقديمه بأعلى الأسعار.

مكونات مشروب الكابتشينو برغوة مثل الكافيهات

ملعقتان كبيرتان من النسكافية.

ثلاث ملاعق كبيره الحجم من السكر.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من مبيض القهوة.

كوب واحد كبير من الحليب السائل.

كوب واحد كبير من الماء البارد.

طريقة عمل مشروب الكابتشينو بالرغوة مثل الكافيهات