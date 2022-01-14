نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برغوة كثيفة أعملي مشروب الكابتشينو على أصوله بطريقة أشهر الكافيهات ألذ مشروب مفضل للشتاء في المقال التالي
يوجد العديد من المشروبات الساخنة التي يتم تناولها بكثرأ في فصل الشتاء لان هذه المشروبات تساعد على تدفئة الجسم عندما يكون الجو أكثر برودة ومن أنواع هذه المشروبات هو مشروب الكاكاو أو السحلب أو النسكافية أو الكابتشينو وغير ذلك الكثير، ولكن الذي يتميز بطعم لذيذ وجميل وعليه إقبال كبير من قبل جميع الأشخاص سواء الكبار أو الصغار هو مشروب الكابتشينو حيث أنه يعد نوع من أنواع القهوه ويتميز برائحة جذابة وجميلة، فهو من أكثر الأنواع التي تنتشر وتشتهر بكثرة في جميع الدول فنجد الكثير من الناس يفضلون تناول هذا المشروب في الكافيهات لأن يكون عليه رغوة كثيفة جدا ويتم تقديمه بأعلى الأسعار.
مكونات مشروب الكابتشينو برغوة مثل الكافيهات
- ملعقتان كبيرتان من النسكافية.
- ثلاث ملاعق كبيره الحجم من السكر.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من مبيض القهوة.
- كوب واحد كبير من الحليب السائل.
- كوب واحد كبير من الماء البارد.
طريقة عمل مشروب الكابتشينو بالرغوة مثل الكافيهات
- نقوم بتجهيز الخلاط الكهربائي ونضع به واحد كبير من الماء ويفضل أن يكون الماء بارد ثم نضيف إلى الماء ملعقتان كبيرتان من النسكافية ونضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من مبيض القهوة.
- وبعد ذلك نضيف ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من السكر وكمية السكر تكون على حسب رغبة الأشخاص وبعد وضع كل هذه المكونات يتم تشغيل الخلاط على أعلى سرعة ونستمر في التشغيل حتى يتم الحصول على قوام ثقيل أو كثيف ويكون لون هذا القوام بني.
- ثم نحضر وعاء محكم الغلق ونضع به هذا الخليط ويمكن أن نحتفظ به في الثلاجه لمدة عشرة أيام ولا يمكن أن أحتفظ به أكثر من ذلك.
- فعندما نقوم بعمل الكابتشينو برغوة كثيفة مثل الكافيهات يتم تجهيز إناء عميق ونضعه على النار ونضع به كوب واحد كبير من الحليب السائل ونتركه حتى يتم غليان الحليب ولكن قبل غليان الحليب يتم إضافة ملعقتان كبيرتان من الخليط الذي تم تجهيزه في الخطوة الأولى الذي تم الإحتفاظ به في الثلاجه.
- ويتم تقليب الخليط مع الحليب وعند غليانهم يتم رفع الإناء من على النار ونحضر كوب مناسب ونضع به هذا المشروب ويتم تقديمه.
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