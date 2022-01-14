الوصفة المعجزة لتطويل وانبات فراغات الشعر بسرعة الصاروخ ومعالجة التساقط والصلع في اسبوع فقط

حتى نعالج امر تساقط الشعر ونحاول تكثيف الشعر لابد من استخدام بعض المكونات يمكن أن تكون كريمات يتم شراؤها من الصيدلية حتى تعمل على تكثيف الشعر أو استخدام بعض الخلطات الطبيعية و عادة يحدث كل الشعر بسبب تعرض فروة الشعر ‏للالتربة والهواء البارد وزيادة كثافة الشعر وبعض العوامل الأخرى، ‏ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة لتطويل الشعر من خلال إعداد بخاخ يتم وضعه على فروة الرأس في الليل قبل النوم وسنتحدث عن هذا البخاخ بالتفصيل.

‏بخاخ عشبة الروز ماري

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بخاخ عشبة الروز ماري من أبرز ‏المكونات الطبيعية التي تستخدم لتطويل الشعر وفيما يلي طريقة إعداد عشبة الروز ماري:

نحضر كوب من الماء ونضع فيه كمية مناسبة من الروز ماري نترك العشبة داخل الماء لمدة يوم كامل تقريبا.

بعد ذلك نضع هذا الماء داخل بخاخ ونستخدم البخاخ على فروة الشعر قبل النوم

نترك البخاخ طوال الليل وفي الصباح يتم غسل الشعر بالماء والشامبو.

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طريقة إعداد بخاخ الرمان

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من خلال هذه الخطوات سنتعرف على طريقة إعداد بخاخ الرمان:

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