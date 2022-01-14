نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوصفة المعجزة لتطويل وانبات فراغات الشعر بسرعة الصاروخ ومعالجة التساقط والصلع في اسبوع فقط في المقال التالي
حتى نعالج امر تساقط الشعر ونحاول تكثيف الشعر لابد من استخدام بعض المكونات يمكن أن تكون كريمات يتم شراؤها من الصيدلية حتى تعمل على تكثيف الشعر أو استخدام بعض الخلطات الطبيعية و عادة يحدث كل الشعر بسبب تعرض فروة الشعر للالتربة والهواء البارد وزيادة كثافة الشعر وبعض العوامل الأخرى، ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة لتطويل الشعر من خلال إعداد بخاخ يتم وضعه على فروة الرأس في الليل قبل النوم وسنتحدث عن هذا البخاخ بالتفصيل.
بخاخ عشبة الروز ماري
بخاخ عشبة الروز ماري من أبرز المكونات الطبيعية التي تستخدم لتطويل الشعر وفيما يلي طريقة إعداد عشبة الروز ماري:
- نحضر كوب من الماء ونضع فيه كمية مناسبة من الروز ماري نترك العشبة داخل الماء لمدة يوم كامل تقريبا.
- بعد ذلك نضع هذا الماء داخل بخاخ ونستخدم البخاخ على فروة الشعر قبل النوم
- نترك البخاخ طوال الليل وفي الصباح يتم غسل الشعر بالماء والشامبو.
طريقة إعداد بخاخ الرمان
من خلال هذه الخطوات سنتعرف على طريقة إعداد بخاخ الرمان:
- نحضر قشور الرمان نقوم بتقطيعها إلى قطع صغيرة جدا.
- بعد ذلك نضع قشر الرمان داخل قدر يحتوي على الماء المغلي حتى نحصل على سائل منقوع الرمان.
- بعد ذلك نضع منقوع الرومان داخل زجاجة ونقوم برش منقوع قشور الرمان على الشعر في الليل ونترك الخليط على الشعر حتى الصباح.
بخاخ الريحان
- الريحان من الأعشاب التي تعمل على تنشيط الدورة الدموية في جسم الإنسان وهذا يساعد على تحفيز نمو الشعر دائما ومن خلال هذه الفقرة سنتحدث عن طريقة إعداد بخاخ الريحان:
- نحضر كوب من الماء الساخن المغلي.
- نضع فيه ملعقة من الزعتر وملعقة من الريحان ونترك الماء لمدة ساعة كاملة حتى يمتص الفوائد الموجودة في الزعتر والريحان.
- بعد ذلك نقوم بوضع الماء على الشعر قبل النوم ونتركها حتى الصباح.
- في الصباح لابد من غسل الشعر جيدا ويمكن الاحتفاظ باقي هذا الخليط لاستخدامها في وقت آخر قبل النوم أيض
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