اقوي من البوتوكس.. دهنة قبل النوم تنفخ الخدود وتملئ التجاعيد, تشد الوجه تبيض البشرة من أول استعمال

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هناك بعض العلامات التي تظهر على الوجه في وقت مبكر وتكون مثل التجاعيد التي يصاب بها الجسم مع تقدم العمر ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة يمكن من خلالها تقليل ظهور التجاعيد على الوجه فهذه العلامات تدل على التقدم في العمر رغم انه الشخص يمكن أن يكون لإزالة في بداية الثلاثينات ولكنه يعاني من مشكلة انتشار التجاعيد في الوجه وهذه المشكلة يصاحبها أيضا بعض البقع الداكنة التي تكون موجودة في مناطق متفرقة من الوجه ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد خلطة زيت الزيتون والنشا للتقليل من التجاعيد وتبييض الوجه والمكونات التي نحتاجها لإعداد هذا الخليط.
مكونات خلطة تبييض الوجه بزيت الزيتون والنشا
زيت الزيتون يعمل على تقليل الترهلات الموجودة في الوجه كما انه يساهم في تقليل ظهور التجاعيد لذلك يستخدم في خليط تبييض الوجه والتخلص من التجاعيد، ما يستخدم في هذا الخليط أيضا النشا الذي يعمل على شد الوجه وفيما يلي سنتحدث عن المقادير التي نحتاجها لإعداد هذا الخليط:
- ملعقة كبيرة من النشا.
- ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.
- ملعقة من اللوز الحلو.
- بعض من الماء الدافئ.
طريقة إعداد خليط الوجه بزيت الزيتون والنشا
فيما يلي سنتحدث عن طريقة إعداد هذه الوصفة بالتفصيل وهذه خطوات العمل الخاصة بها:
- أولا نضع زيت الزيتون على اليد ونقوم بتدليك الوجه باستخدام زيت الزيتون فقط.
- بعد ذلك نضع النشا على الماء الدافئ ونقوم بعمل قناع لمدة 20 دقيقة على الوجه من خلال النشا والماء.
- بعد ذلك نغسل الماء جيدا ونتخلص من النشا وزيت الزيتون حتى لا يؤدي إلى تكون الحبوب على الوجه.
- هذه الخليط يساعد على شد الوجه والتخلص من آثار حب الشباب وإغلاق المسامات الواسعة وعلاج حروق الشمس.
- يمكن استخدام النشا فقط لعملية شد الوجه ولكن يتم استخدام زيت الزيتون في الخطوة الأولى حتى لا يسبب جفاف عميق للوجه وسيعمل زيت الزيتون على معدلات الزيوت الموجودة داخل الوجه قبل استخدام النشا.
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