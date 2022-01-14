طريقة إعداد الفطير الشرقي بالموتزاريلا بكل سهولة في المنزل وبنفس نتيجة الفطاطري

الفطير الشرقي بالموتزاريلا تبحث الكثير من سيدات المنزل عن طريقة إعداده وتحضيره في المنزل والحصول على نفس نتائج الفطائر التي يعدها الفطاطري في المحلات، حيث أن نجاح الفطير الشرقي يعتمد علي مدى رقة وشفافية الفطيرة أثناء الفرد، فضلا عن عجينة كثيرا أثناء الإعداد، كما تختلف طريقة حشو الفطير الشرقي وأنواع الحشوات وفقا لرغبة المعد لها أو الإمكانيات المتوفرة، ونعرض لكم طريقة إعداده بالجبنة والعديد من الحشوات المتنوعة تابعوا القراءة.

مكونات إعداد الفطير الشرقي

يعرف الفطير الشرقي ببساطة مكوناته وتنوع حشواته يكون وفقا للإمكانيات المتاحة بالمنزل فيمكن إعداده بقليل من الاجبان والخضار فقط، كذلك يمكن إضافة اللحوم والدواجن، كما يمكن إعداد حلو وليس حادق والمكونات كالتالي

دقيق نوع جيد.

ماء للعجن.

ذرة ملح.

ملعقة سكر.

الحشو

جبنة موتزاريلا.

مكس اجبان.

طماطم.

فلفل.

زيتون شرائح.

طريقة إعداد الفطير الشرقي بالموتزاريلا

نقوم بوضع الدقيق والملح والسكر في وعاء و تتوالي إضافة المياه للعجن حتى تتشكل عجينة طرية.

كما أن كمية الدقيق تختلف كمية المياة من حيث الزيادة أو النقصان وفقا لنوع الدقيق المستخدم.

بعد تماسك العجينة نخرجها من الوعاء ونقوم بعجنها جيدا علي الرخامة.

تكون في البداية ملتصقة باليد والرخامة وعند عجنها جيدا تتماسك وتنتهي من التلاصق.

ندهن الوعاء بقليل من الزيت ونضع العجينة به ترتاح.

نحضر الحشوة والصينية التي سيتم تسوية الفطير عليها.

نقوم بتقطيع العجينة إلى كرات صغيرة وفقا لحجم الفطيرة المطلوب.

نأخذ بالقطعة ونفردها بالزيت والسمنة علي الرخامة حتى تصبح شفافة جدا.

عقب ذلك نقوم بوضع الحشوة بداخل الفطيرة ونطبقها جيدا، ثم نضعها على الصينية للتسوية.

كما يمكن الاستغناء عن وضع الحشوة بالداخل وتطبيق الفطيرة ووضع الحشوة على سطحها الخارجي.

تدخل الفرن لمدة أقل من عشر دقائق.

نخرجها من الفرن وتقدم ساخنة بعد تقطيعها إلى شرائح متصلة مع أكياس الكاتشب الصغيرة التي يحبها الأطفال والكبار.

يعرف نجاح الفطير الشرقي من خلال توريق الفطيرة بعد التسوية والذي يعتمد بشكل كبير على طريقة العجن والفرد للفطيرة، فكلما كانت شفافة أكثر كانت أفضل في النتائج مثل الجاهزة وأحسن.