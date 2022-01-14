نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو مسام بشرتك واسعة بمكون سحري تخلصي منها بسرعة لبشرة صافية ونقية بدون مسامات واسعة في المقال التالي
تعد المسام الواسعة التي توجد في الوجه من أكبر المشاكل التي تعاني منها الكثير من الفتيات لأنها من الأشياء التي تعطي للوجه مظهر غير مرغوب فيه ولا يمكن إستخدام مستحضرات التجميل لإخفائها، لأنها تكون واضحة جدا فيوجد من هذه المسام شكلان ومنها الواسعة أو الكبيرة ومنها التي يكون حجمها صغير جدا وعادة يتم ظهور المسام الواسعة في البشرة الدهنية، بشكل ملحوظ ومن المعروف أن تظهر هذه المسام بسبب كثرة إستعمال المقشرات مثل السكر مع الليمون وغير ذلك وأيضا تعرض الوجه بطريقة كثيرة للبخار وإستخدام كريمات الترطيب، فكل هذه الاشياء لها دور كبير في وجود المسام الواسعة وللتخلص عليها بشكل نهائي يمكننا أن نستخدم الوصفات الطبيعية التي تساعد على إخفائها وعدم ظهورها مرة آخرى على الوجه، فسوف يتم تقديم أسرع وصفة من خلال هذا المقال.
مكونات خلطة جل الصبار للتخلص من المسام الواسعة
- ملعقتان صغيرتان من جل الصبار.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت اللوز الحلو.
طريقة عمل خلطة جل الصبار للتخلص من المسام الواسعة
- قومي بتحضير وعاء مناسب ونضع به ملعقتان صغيرتان من جل الصبار ثم نضيف إليه ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت اللوز الحلو ونضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد.
- وبعد ذلك يتم خلط جميع المكونات مع بعضها بشكل جيد حتى نحصل على خليط متجانس ثم نقوم بغسل الوجه بإستخدام الماء الفاتر ويتم تجفيفه من الماء.
- ثم يتم وضع هذه الخلطة على المسام الواسعه مرتين في اليوم صباحا ومساءا وبعد مرور عدة أيام سوف تختفي المسام بشكل تام ولا يمكنها أن تظهر مرة أخرى.
- وتوجد وصفة طبيعية آخرى تتخلص من المسام الواسعة حيث يتم تحضيرها من خلال تحضير طبق مناسب ونضع به ملعقه واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا ونضيف إليه ملعقتان كبيرتان من الزبادي، وملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد ونقوم بخلطهم مع بعض ثم نضعها علي الوجه ونتركها حوالي خمسة عشر دقيقة تقريبا ثم يتم غسل الوجه.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ