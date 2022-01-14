لو مسام بشرتك واسعة بمكون سحري تخلصي منها بسرعة لبشرة صافية ونقية بدون مسامات واسعة

تعد المسام الواسعة التي توجد في الوجه من أكبر المشاكل التي تعاني منها الكثير من الفتيات لأنها من الأشياء التي تعطي للوجه مظهر غير مرغوب فيه ولا يمكن إستخدام مستحضرات التجميل لإخفائها، لأنها تكون واضحة جدا فيوجد من هذه المسام شكلان ومنها الواسعة أو الكبيرة ومنها التي يكون حجمها صغير جدا وعادة يتم ظهور المسام الواسعة في البشرة الدهنية، بشكل ملحوظ ومن المعروف أن تظهر هذه المسام بسبب كثرة إستعمال المقشرات مثل السكر مع الليمون وغير ذلك وأيضا تعرض الوجه بطريقة كثيرة للبخار وإستخدام كريمات الترطيب، فكل هذه الاشياء لها دور كبير في وجود المسام الواسعة وللتخلص عليها بشكل نهائي يمكننا أن نستخدم الوصفات الطبيعية التي تساعد على إخفائها وعدم ظهورها مرة آخرى على الوجه، فسوف يتم تقديم أسرع وصفة من خلال هذا المقال.

مكونات خلطة جل الصبار للتخلص من المسام الواسعة

ملعقتان صغيرتان من جل الصبار.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت اللوز الحلو.

طريقة عمل خلطة جل الصبار للتخلص من المسام الواسعة