نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة سحرية منزلية لتبييض وتفتيح الوجه وإزالة الأسمرار والتصبغات والبقع الداكنة في دقائق في المقال التالي
تعتبر النخالة نوع من أنواع الأكلات التي يمكن إستخدامها في عمل بعض أصناف الحلويات مثل الشوفان والكعك وغير ذلك الكثير ومن الممكن أن يتم إستخدام النخالة على الوجه حيث أنها تساعد بشكل كبير على تفتيح البشرة، فهذه الوصفة تكون مشهورة ومعروفة منذو القدم وأيضا كانوا يستخدمونها في العناية بالصحة والجمال فوصفة النخالة تعمل على تبييض البشرة بطريقه جيدة ويمكنها أن تجعلها نقية وصافية، فهي لها القدرة على إزالة خلايا الجلد الميتة المتراكمة والتي تتسبب في جفاف البشرة وهذا الجفاف يجعل لون البشرة أسمر ولكن بعد إستخدامها سوف تتمتعي بشرة خالية من المشاكل، وبجانب هذا يمكنها أن تتخلص من مشكلة المسام الواسعة.
مكونات وصفة النخالة لتفتيح البشرة
- كمية مناسبة من النخالة.
- ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الحليب البودر.
- ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من ماء الورد.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من الملح.
طريقة عمل وصفة النخالة لتفتيح البشرة
- نقوم بتجهيز الخلاط الكهربائي ونضع به كمية مناسبة من النخالة ونضيف إليها ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من ماء الورد ونضع ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الحليب البودر ونصف ملعقة صغيرة الحجم من الملح.
- وبعد ذلك يتم تشغيل الخلاط حتى يتم طحن النخالة بشكل جيد مع باقي المكونات الآخري ثم نحضر طبق مناسب ونضع به هذا الخليط.
- وقومي بوضع هذه الخلطة علي البشرة ويتم توزيعها بشكل جيد ونتركها حوالي خمسة عشر دقيقة تقريبا ثم يتم غسل الوجه بإستخدام الماء البارد ويتم تكرار هذه الوصفة مرتين في الإسبوع.
- وتوجد وصفة أخرى للنخالة لتفتيح البشرة وهي عبارة عن كمية من النخالة وثمرة واحدة من الخيار وبياض بيضة واحدة وثلاث ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون، وبعد ذلك يتم وضع كل هذه المكونات في الخلاط الكهربائي ويتم تشغيله حتى نحصل على خليط قوامه كثيف ونضعه في وعاء مناسب ثم يتم وضع هذه الخلطة علي البشرة ونتركها حوالي خمسة وعشرون دقيقة تقريبا وبعد مرور هذا الوقت يتم غسل البشرة بإستخدام الماء البارد وقومي بتكرارها مرة واحدة في الإسبوع.
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