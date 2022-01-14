وصفة سحرية منزلية لتبييض وتفتيح الوجه وإزالة الأسمرار والتصبغات والبقع الداكنة في دقائق

تعتبر النخالة نوع من أنواع الأكلات التي يمكن إستخدامها في عمل بعض أصناف الحلويات مثل الشوفان والكعك وغير ذلك الكثير ومن الممكن أن يتم إستخدام النخالة على الوجه حيث أنها تساعد بشكل كبير على تفتيح البشرة، فهذه الوصفة تكون مشهورة ومعروفة منذو القدم وأيضا كانوا يستخدمونها في العناية بالصحة والجمال فوصفة النخالة تعمل على تبييض البشرة بطريقه جيدة ويمكنها أن تجعلها نقية وصافية، فهي لها القدرة على إزالة خلايا الجلد الميتة المتراكمة والتي تتسبب في جفاف البشرة وهذا الجفاف يجعل لون البشرة أسمر ولكن بعد إستخدامها سوف تتمتعي بشرة خالية من المشاكل، وبجانب هذا يمكنها أن تتخلص من مشكلة المسام الواسعة.

مكونات وصفة النخالة لتفتيح البشرة

كمية مناسبة من النخالة.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الحليب البودر.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من ماء الورد.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الملح.

طريقة عمل وصفة النخالة لتفتيح البشرة