نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة قلي الباذنجان بقرمشة وطعم تحفه بدون ما يشرب نقطة ذيت في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة قلي الباذنجان، الباذنجان من الخضار الذي يوجد في الكثير من المنازل، ويستخدم الباذنجان بشكل كبير جداً في الكثير من وصفات الطبخ، ويوجد وصفات يعتبر الباذنجان عامل أساسي فيها مثل أكلة المسقعة ومقلوبة الباذنجان والكثير من الوصفات الأخرى، وتختلف الوصفة حسب نوع الباذنجان وحجمه حيث يوجد ثلاث أنواع من الباذنجان مثل الباذنجان الأسود والبنفسجي والأبيض ويوجد هذا النوع بكثرة في دول الهند وبعض دول آسيا، ويوجد منه الباذنجان الكبير والصغير والمتوسط.

طرق تقلل من امتصاص الباذنجان للزيت

يوجد الكثير من الطرق لمنع امتصاص الباذنجان للزيت، ولكن تعتبر هذه الطريقة من أهم الطرق التي تمنه الباذنجان أن يمتص الزيت، وهذه الطريقة عبارة عن:

أولاً يجب أن نقوم بغسل الباذنجان جيداً ثم نقوم بتقطيعه إلى حلقات، ونضع على الباذنجان القليل من الملح، وبعد ذلك نضع الباذنجان في مصفاة من البلاستيك ونتركها مدة لا تقل عن نصف ساعة، سوف نلاحظ أن جميع السوائل التي توجد في الباذنجان تخرج منه، وذلك يعمل على تقليل كمية الزيت التي يمتصه الباذنجان، ويقوم الملح أيضاً بتسريع عملية قلي الباذنجان في الزيت.

نقوم بتقطيع الباذنجان حسب الرغبة، وبعد ذلك نضعه في مصفاه ونضع المصفاة على الشرفة أو أي مكان مرتفع يوجد به شمس، حتى يتم تجفيف الباذنجان ويمنعه من امتصاص الزيت.

نقوم بتقطيع الباذنجان دوائر أو مكعبات، وبعد ذلك نضعه في طبق يقاوم الحرارة وخاص بالمايكروويف، ونقوم بشوي الباذنجان لمدة دقيقتين، ويمكن القيام بهذه الطريقة بدل قلي الباذنجان في الزيت.

فوائد الباذنجان

يوجد الكثير من الفوائد المذهلة للباذنجان، ومنها:

مضاد للالتهابات:

حيث يحتوي الباذنجان على مضادات للالتهابات، كما أنه يخلص الجسم من الكثير من السموم مثل الزئبق والزرنيخ.

مفيد للمخ:

يقوم الناسونين الموجود في الباذنجان في الحفاظ على اغشيه خلايا المخ الدهنية، مما يؤدي بدورة في الحفاظ على صحة المخ.

يساعد الباذنجان الجسم في امتصاص الحديد:

يساعد الباذنجان الجسم في امتصاص الحديد بسهولة، ويساعد أيضاً الجسم في انتقال الأكسجين في الدم، ويقوم بتقوية الجهاز المناعي أيضاً.

ينظم ضغط الدم:

يساعد تناول الباذنجان بشكل منتظم في المساعدة عدم ارتفاع ضغط الدم وينظمه.