كيفية عمل الفطير الفلاحي بسهولة في المنزل

مهما مرت بنا الأيام نحن إلى الفطير المشلتت لنتناوله بجانب الجبن وكذلك العسل الأسود، فهذه الوجبة يحبها الجميع وليس البعض منهم، برغم ذلك قد يصعب على البعض عمله في المنزل ويضطرون إلى شرائه من الخارج، ولكن معنا سيكون كل شيء سهل للغاية ولا يحتاج إلى وقت على الإطلاق، اصنع الآن أشهى الفطائر بمكونات قليلة للغاية في المنزل.

طريقة عمل الفطير الفلاحي في البيت

تعتبر من أبسط الوصفات التي تستخدم لعمل الفطائر مع أنها تخرج فطائر شهية لا مثيل لها بالنهاية، لذلك قررنا وضع الوصفة في خطوات سلسلة حتى آت تكون صعبة على الكثير، وعلينا اولا التعرف على المكونات وهي:

في البداية يتم وضع كمية دقيق بكمية مناسبة حتى يكفي لعمل عمل العجين.

بالإضافة إلى ماء مناسب للعجن.

القليل من الملح.

زيت.

سمن.

خطوات تحضير الفطير الفلاحي