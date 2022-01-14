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عمر شويل - جدة كيفية عمل الفطير الفلاحي بسهولة في المنزل - ثقفني
مهما مرت بنا الأيام نحن إلى الفطير المشلتت لنتناوله بجانب الجبن وكذلك العسل الأسود، فهذه الوجبة يحبها الجميع وليس البعض منهم، برغم ذلك قد يصعب على البعض عمله في المنزل ويضطرون إلى شرائه من الخارج، ولكن معنا سيكون كل شيء سهل للغاية ولا يحتاج إلى وقت على الإطلاق، اصنع الآن أشهى الفطائر بمكونات قليلة للغاية في المنزل.
طريقة عمل الفطير الفلاحي في البيت
تعتبر من أبسط الوصفات التي تستخدم لعمل الفطائر مع أنها تخرج فطائر شهية لا مثيل لها بالنهاية، لذلك قررنا وضع الوصفة في خطوات سلسلة حتى آت تكون صعبة على الكثير، وعلينا اولا التعرف على المكونات وهي:
- في البداية يتم وضع كمية دقيق بكمية مناسبة حتى يكفي لعمل عمل العجين.
- بالإضافة إلى ماء مناسب للعجن.
- القليل من الملح.
- زيت.
- سمن.
خطوات تحضير الفطير الفلاحي
- علينا تحضير وعاء لوضع الدقيق مع الماء والملح حتى يتم فردها بالنشابة بسهولة دون أن يحدث شيء آخر.
- تركها لمدة تصل حتى ساعة لترتاح قليلا.
- يتم تقسيم العجينة إلى قطع ومن ثم يتم فردها فيما بعد إلى فطيرة كاملة.
- علينا الآن تذويب كل من السمن والزيت معا.
- علينا فرد العجينة بالنشابة حتى نحصل على قطع دائرية.
- وفوق الفطائر نضع السمن والزيت المذاب.
- نقوم بتطبيق الفطير إلى قطع مع مراعاة دهن كل طبقة بالسمن والزيت وبعد ذلك ثنيه إلى شكل مستطيل مع فرده في صاج وترك العجين ترتاح.
- ندخل الفطائر في درجة حرارة مناسبة حتى يتم طهيه بشكل كامل.
- يلزم أن نراعي أن يحمر الوجه ولكن دون أن يحترق يبقى بلونه الذهبي فقط.
- يقدم بعد ذلك بجانب الأطباق المختلفة ليتم تناوله والاستمتاع به.
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