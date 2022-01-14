فكرة جهنمية لسلق الكرنب بدون ماء وبسرعة الصاروخ وبدون مجهود وبخلطة أرز لذيذة

يعتبر محشي الكرنب من أجمل أنواع المحاشي التي يعشقها الكثير من الناس سواء كبار السن أو صغار السن يتميز بطعم لذيذ ورائع ومن المعروف أن يتم حشو الكرنب بإستخدام الأرز مع عدد من الخضراوات، وعلى الرغم من وجود أنواع كثيرة من المحاشي مثل ورق العنب والفلفل الأخضر والباذنجان والكوسة إلا أن الكرنب هو الطبق المميز من بين كل هذه الأنواع وعادة يتم تواجده بكثرة في فصل الشتاء، ومن الممكن أن نحتفظ به في الفريزر لفترة طويلة ولكن الكل يرغب في تناوله في هذا الفصل بالتحديد عندما يكون الجو بارد ونقوم بتناوله في وجبه الغذاء بجانب طبق من السلطة والسبانخ والفراخ، ولكن يجد صعوبة في عمل هذا المحشي وهي سلق الكرنب.

مكونات سلق الكرنب بدون ماء

كرنبة واحدة.

كمية مناسبة من الملح.

كمية قليلة من الماء.

مناديل مطبخ.

طريقة عمل سلق الكرنب بدون ماء