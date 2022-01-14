نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فكرة جهنمية لسلق الكرنب بدون ماء وبسرعة الصاروخ وبدون مجهود وبخلطة أرز لذيذة في المقال التالي
يعتبر محشي الكرنب من أجمل أنواع المحاشي التي يعشقها الكثير من الناس سواء كبار السن أو صغار السن يتميز بطعم لذيذ ورائع ومن المعروف أن يتم حشو الكرنب بإستخدام الأرز مع عدد من الخضراوات، وعلى الرغم من وجود أنواع كثيرة من المحاشي مثل ورق العنب والفلفل الأخضر والباذنجان والكوسة إلا أن الكرنب هو الطبق المميز من بين كل هذه الأنواع وعادة يتم تواجده بكثرة في فصل الشتاء، ومن الممكن أن نحتفظ به في الفريزر لفترة طويلة ولكن الكل يرغب في تناوله في هذا الفصل بالتحديد عندما يكون الجو بارد ونقوم بتناوله في وجبه الغذاء بجانب طبق من السلطة والسبانخ والفراخ، ولكن يجد صعوبة في عمل هذا المحشي وهي سلق الكرنب.
مكونات سلق الكرنب بدون ماء
- كرنبة واحدة.
- كمية مناسبة من الملح.
- كمية قليلة من الماء.
- مناديل مطبخ.
طريقة عمل سلق الكرنب بدون ماء
- يتم تجهيز كرنبة واحده ونقوم بتقطيع أوراقها الخارجية ونتخلص منها وذلك يتم تقطيع باقي الأوراق ونحضر صينية كبيرة ونضع بها هذه الأوراق ثم نضيف إليها كمية قليلة من الماء والقليل من الملح.
- وقومي بإضافة كمية من مناديل المطبخ عليها ثم نضع هذه الصينية في الميكرويف ونتركها لمدة 10 دقائق أو أقل وبعد خروجها نلاحظ أن تم سلق الكرنب بطريقة جيدة وبدون ماء.
- وعند حشو الكرنب يتم تجهيز الخلطة وهي عبارة عن وضع وعاء كبير على النار ونضع فيها الزيت ثم نضيف البصل ويتم تقليبه فما نضع عصير الطماطم ونستمر فى التقليب ثم نضيف رشة من الملح والفلفل الأسود والكزبرة الجافة والكمون ونتركهم على النار حتى يتم الحصول على قوام سميك.
- ثم يتم رفعها من على النار ونضع عليها كمية من الأرز المصري من الكزبرة الخضراء والشبت ويتم تقليب كل هذه المكونات مع بعضها ونحضر أوراق الكرنب ويتم حشوها بهذه الخلطة ونضع أصابع محشي الكرنب في وعاء مناسب نضعه على النار ونضيف إليه كمية من المرقة ونتركه حتى يتم تسويته جيدا.
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