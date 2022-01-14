معجزة ملعقة النشا لشد تجاعيد البشرة لن تصدقي ستجعلك ملكة جمال وأصغر سناً

يوجد العديد من الوصفات الطبيعية التي تساعد على شد البشرة وتجعلها لامعه وجذابة هي وصفة النشا هو من أكثر المكونات الطبيعية التي تساعد بشكل كبير على شد البشرة وإزالة التجاعيد أو الخطوط الرفيعة التي توجد بها، فهذه العلامات تدل على الكبر أو التقدم في العمر لذلك يرغب الكل في التخلص منها بشكل نهائي وهذا الشيء لن يحدث إلا بإستخدام هذه الوصفة وذلك من خلال مزجها مع عدد من المواد الطبيعية الآخرى، فيمكن تحضيرها في وقت سريع جدا ويدوم مفعولها لفترة طويلة من الوقت فمن خلال إستخدامها لمدة إسبوعين فقط سوف تظهر نتيجتها حيث أنها تتميز بظهور نتيجة مذهلة ومدهشة.

ومن ناحية آخرى يوجد العديد من النساء يرجعون إلى إستخدام بعض الأدوات أو الأجهزة التي تساعد على شد البشرة في هذه الأشياء توجد في مراكز التجميل فقط لذلك يفضلون الذهاب إلى هذه الأماكن للتخلص من هذه المشكلة بشكل نهائي، فكل هذه الأشياء تعمل علي التخلص منها بالفعل ولكن بعد مرور فترة قصيرة من الوقت يؤدي إستعمال هذه الأجهزة إلى إصابة البشرة ببعض الأمراض الخطيرة التي يصعب علاجها فيما بعد.

مكونات وصفة النشا لشد البشرة ولمعانها

ملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا.

ملعقتان كبيرتان من الزبادي.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

طريقة عمل وصفة النشا لشد البشرة ولمعانها