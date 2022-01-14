في 5 دقائق أعملي مشروب الهوت شوكلت الساخن على الطريقة الأصلية ألذ مشروب ممكن تشربيه

يعد الهوت شوكليت نوع من أنواع المشروبات الساخنة التي يعشقها جميع الأطفال وأيضا الكبار فهو له مذاق رائع ومميز برائحة جذابة ومن الممكن أن يسمى بإسم مشروب الشوكولاته الساخنة، وقد يوجد الكثير من المشروبات غير هذا ومنها السحلب والكاكاو والقهوة والكابتشينو والنسكافية وغيرهم ولكن المشروب المفضل من قبل جميع الناس وبالتحديد صغار السن هو الهوت شوكليت، وعادة يتم تناول هذا المشروب في فصل الشتاء لأنه يساعد بشكل كبير على شعور الجسم بالدفء عندما يكون الجو بارد وقد يحتوي علي الكثير من العناصر الغذائية نظرا لأنه غني جدا بالبروتينات والفيتامينات، ويمد الجسم بالطاقه وخاصة صغار السن وهذا لأن الشوكولاته تعد من المكون الأساسي له بالإضافة إلي السكر والكاكاو ويمكن أن نقوم بعمل مشروب الهوت شوكليت بعدة نكهات مختلفة، ومن ضمنها هي الهوت شوكليت بالكاكاو أو بالبندق أو بالسكر البني أو هوت شوكليت بالبسكويت والمارشيملو أو بالموز أو بالقشطة وغير ذلك الكثير من النكهات الأخرى، فقد يفضل العديد من الأشخاص تناوله في الكافيهات حيث أن يتم تقديمه بشكل جذاب جداً.

مكونات مشروب الهوت شوكليت

ملعقتان كبيرتان من مسحوق الكاكاو المحلي.

كوبان كبيران من الحليب السائل.

ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من السكر.

كمية مناسبة من الشوكولاته المبشورة.

طريقة عمل مشروب الهوت شوكليت