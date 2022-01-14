فوائد الليمون والكمون علي الريق وصفة جدتي لحل كل هذه المشاكل

فوائد الليمون والكمون لكل منهما فوائد كثيرة للجسم فإن الكمون من الاعشاب التي تحتوي معادن وفيتامينات كثيرة فأن فوائده لا تعد ولا تحصى كما أنه مفيد جداً للرجال لتنشيط الدورة الدموية لاحتوائه على مركب الحديد، كما أنه يقاوم الفطريات التي تصيب الفم يعتبر مطهر للقولون ومفيد جدا للتقلصات التي تصيب البطن، كما أنه يعمل على تخفيف آلام الطمث عند النساء فهو يعتبر مضاد للالتهابات.

فوائد الكمون والليمون للجسم

الكمون يساعد الخلايا على تلاقيها الأنسولين مما يعمل ذلك على عدم ارتفاع نسبة السكر في الدم أن التناول الدائم للكمون، سوف يعمل على تقليل الالتهابات ويقلل أيضا الدهون تدريجيا، كما أن أيضا الليمون له فوائد كثيرة جدا لا تعد ڢان له سعرات حرارية قليلة مما يجعلك تشعر بالشبع كما أن خليط الكمون والليمون قد يخلص الكبد من السموم الضارة ويخلصك أيضا من حصوات الكلى فأن حمض الستريك الذي يوجد الليمون قد يساعد في تقليل حموضة البول الذي يساعد في تكسير الحصوات.

شراب الكمون والليمون

المكونات

كوب من الماء المغلي.

حباية من الليمون كبيرة الحجم.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

طريقة التحضير

يتم وضع الليمون والكمون في الماء الساخن ثم يتم تغطيته ليلة كاملة، وفي الصباح الباكر لليوم التالي يتم تناول الوصفة كما يمكنك تناول هذه الوصفة المدة الذي تريدها.

فوائد الليمون والكمون للجسم