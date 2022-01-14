سر عمل البطاطس المقلية المقرمشة زي المطاعم بالظبط وهتدعيلي

طريقة عمل البطاطس المحمره، تعتبر البطاطس من أكثر الخضار استهلاكا في السوق المصري بعد الطماطم وتحتل البطاطس شهرة كبيرة في جميع أنحاء العالم، حيث تعد البطاطس في بعض الأحيان من الوجبات الرئيسية التي تقدم في مختلف دول العالم عربية وغربيه وتختلف عملية تحضير البطاطا فيوجد منها المشوي على الفحم والمقلي ومنها أيضاً المشوي داخل الفرن، ويمكن إضافة إليها العديد من النكهات مثل الفلفل الأسود وغيرها وتحتوي البطاطس على قيمه غذائية عالية فهي مصدر رئيسي للكربوهيدرات التي يحتاجها الجسم لينمو بشكل صحي وسوف نذكر من خلال هذه السطور القادمة طريقة تحضير البطاطس المقلية اللذيذة وهذه الخطوات لتحضير البطاطس المقلية وهذه الخطوات كالتالي.

تحضير البطاطس المقلية

المكونات:

عدد ثلاث حبات من البطاطس ذات حجم متوسط.

مقدار مناسب زيت الذرة للقلى.

مقدار ملعقتين من الملح الخشن.

طريقة التحضير:

نقوم بغسل حبات البطاطس جيداً بالماء ثم تقشر البطاطس وتقطع على هيئة حلقات أو أصابع.

ثم نحضر مقلاه وترفع على النار ونضع بها مقدار من الزيت للقلى ويترك على نار متوسطة حتى يسخن الزيت وحتى نختبر حرارة الزيت نقوم بوضع قطعه من البطاطس أولاً ثم نضع باقي الكميه بالتدريج ونوزع عليها كميه مناسبه من الملح من جميع الجهات حتى نحصل على بطاطس مقليه ذات طعم لذيذ.

تترك البطاطس على النار حتى تتحمر وتأخذ اللون الذهبي وفي نفس الوقت مقرمشه ويجب أن لا تقلب البطاطس كثيراً حتي تتحمر جيداً ولا تلتصق مع بعضها.

ثم نخرج البطاطس من الزيت على المناديل الورقية لامتصاص الزيت الزائد ثم نضع البطاطس في أطباق التقديم وتقدم ساخنه بجانب الأطباق الأخرى.

بطاطس فريسكس مقلية

المكونات:

مقدار نصف كيلو من البطاطس المقشرة والمقطعة أصابع سميكة.

مقدار ملعقة صغيرة من الباكينج باودر.

مقدار كوب من دقيق الذرة.

ملعقة كبيرة من البابريكا.

ملعقة صغيرة من بهارات البطاطس.

مقدار ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقتان صغيرتان من الملح.

طريقة التحضير: