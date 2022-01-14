ألذ غريبة ناعمة وعلي أصولها بطريقة سهلة وصحية جدا ولذيذة واضمن من محلات المخبوزات والحلويات

الغريبة من أحلي وأطعم المخبوزات الناعمة والمشهورة والمنتشرة في أغلب دول الوطن العربي وخاصة في مصر، حيث يتم تناولها في الأعياد والمناسبات السعيدة وهى تعتبر فرحة وعادة على الجميع، والغريبة تتميز بقيمتها الغذائية العالية والكبيرة ومعظم الناس يفضلون ويحبون أكل كحك العيد، خاصتا النواعم مثل البيتي فور، والغريبة، والبسكويت ويفضل عملها في المنزل بمكوناتها السهلة والبسيطة، ولذلك فإن ليس من الضروري شراء الغريبة من محلات المخبوزات والحلويات ذات الأسعار الغالية، لذلك فإن عمل الغريبة في المنزل يجعلنا نضمن صنعه بطريقة صحية ومضمونة المكونات وتعمل على تغذية افراد الاسرة وخاصة الأطفال، كما تحتوي الغريبة الناعمة علي العديد من العناصر الغذائية الهامة والتي تساعد على تغذية الجسم والصحة بصورة كبيرة، وتكمن فوائد الغريبة في مكوناتها الطبيعية والتي من ضمنها، الزبدة الباردة والتي تعتبر من أهم الدهون الطبيعية والتي تساعد على تقوية وبناء عضلات الجسم بصورة كبيرة خاصتا الأطفال الذين يحتاجون إلى بناء الجسم والعضلات بصورة عامة، كما يحتوي ايضا على العديد من العناصر الغذائية الأخرى والتي تساعد أيضا على تغذية الجسم والصحة بصورة كبيرة، وذلك مثل إضافة المكسرات الي الغريبة يزيد من القيمة الغذائية المضافة لها، حيث تعتبر المكسرات من أقوي المضادات الحيوية الطبيعية والتي تساعد على تقوية جهاز المناعة وتنشيطه، وذلك لمقاومة العديد من الأمراض الخطيرة مثل الأمراض السرطانية، كما تحتوي طريقة عمل الغريبة على مكونات أخري مفيدة جدا وصحية لأفراد الأسرة وخاصتا الأطفال، وذلك مثل الدقيق المضاف إلى الغريبة والذي يساعد على بناء الجسم والعضلات بصورة كبيرة خاصتا الأطفال الذين يعانون من أمراض النحافة الشديدة، كما تساعد الغربية على تنشيط الجسم والذاكرة بصورة كبيرة وذلك من خلال السكريات العالية المضافة إلى مكوناتها، وتعد الغريبة من المخبوزات التي لها طرق تحضير كثيرة وأشكال عديدة، ولذلك سوف نقدم لكم أبسط وألذ طريقة لعمل الغريبة.

طريقة عمل أحلى وألذ غريبة ومكوناتها

ونقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل اشهي والذ غريبة ناعمة، مثل الطرق والوصفات المفيدة جدا لصحة افراد الاسرة وبطريقة صحية بكل سهولة وفي المنزل، ودائما ما ننصح بعمل الغريبة في المنزل وذلك في ظل الظروف العالمية الراهنة والتي انتشرت فيها العديد من الأمراض المعدية والخطيرة مثل فيروس كورونا الجديد.

المكونات

أربعة أكواب من الدقيق.

كوبان من السمنة الباردة.

ثلاث أكواب من السكر.

نصف ملعقة فانيليا.

رشه من الملح.

للتزين نضع على قطعة الغريبة فستق أو لولى أو فول سوداني.

طريقة التحضير