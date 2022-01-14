نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون خميرة..طريقة عمل فطيرة العشر دقائق في المقلاة مشبعة جداً ومذاقها رائع في المقال التالي
طريقة عمل فطيرة العشر دقائق في المقلاة بحشوات مختلفة على حسب الرغبة وصفة مناسبة حين لم يتوفر في المنزل خبز أو طعام وتريدون وجبة للفطور أو العشاء سريعة التحضير بدون خميرة ولا فرن بكوبين من الدقيق وحليب والوصفة تكون جاهزة بأي حشوات أو بواقي لحوم لديك أو مجموعة من الجبن مع البقدونس كله حسب الذوق لما تحبونه في الطعام، كما توجد العديد من وصفات المعجنات والفطائر فكل شخص يمكنه التغير من وصفة ببعض الإضافات وبهذا يكون قد ابتكر أخرى جديدة، فالطعام والوجبات تعتمد على المزيد من النكهات والإضافات وهذا ما يفعله خبراء الطبخ من ناحية التذوق وابتكار كل جديد في الوصفات.
مقادير فطيرة العشر دقائق
2 كوب دقيق متعدد الاستخدامات.
من كوب إلا ربع إلى كوب حليب للعجن.
رشة ملح.
ملعقة كبيرة بيكنج بودر.
ربع كوب زيت لكي يجعل العجين رطب وطري.
الحشو (جبن موزاريلا + فيتا + قطع بسطرمة أو لانشون أو بيروني..حسب ما تفضلون).
طريقة عمل فطيرة العشر دقائق في المقلاة
- أحضري وعاء مجوف وعميق ثم ضعي به الدقيق ورشة الملح والبيكنج بودر ويخلط مع بعضهم.
- ثم يضاف الحليب بالتدريج مع الخلط ثم تعجن العجينة باليد حتى تحصلي على عجينة متجانسة ناعمة لا تلتصق.
- تترك العجينة ترتاح لمدة 5 دقائق لحين تحضير الحشو.
- في الحشو هنا استخدمنا نوعان من الجبن (الموزاريلا + فيتا) مع إضافة شرائح بيروني أو بسطرمة.
- تقسم العجينة إلى نصفين النصف الأول يفرد على بسمك رفيع ثم تدهن بطبقة من الجبنة الفيتا يليها شرائح من البسطرمة فوقها والموزاريلا.
- تفرد الجزء الآخر من العجينة ثم توضع فوق الأولى حتى تغطي الحشو تماماً.
- عليك بالضغط على الأطراف بيديك أو بواسطة شوكة حتى تتأكدي أنها مغلقة جيداً.
- قومي بتسخين مقلاة على النار تدهن بقليل من الزيت أو الزبدة ثم ضعي الفطيرة.
- تدهن وجه الفطيرة بالزيت أيضاً وتترك حتى تنضج من أسفل، ثم تقلب برفق على الوجه الآخر.
- تترك لتكمل النضج سوف تأخذ مدة 10 دقائق للوجهين حتى تأخذ اللون الذهبي الجميل.
- وبهذا تكون جاهزة للتقديم ناضجة والحشو بالجبن مطاطي لذيذ..بالهنا.
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