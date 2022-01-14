بدون خميرة..طريقة عمل فطيرة العشر دقائق في المقلاة مشبعة جداً ومذاقها رائع

طريقة عمل فطيرة العشر دقائق في المقلاة بحشوات مختلفة على حسب الرغبة وصفة مناسبة حين لم يتوفر في المنزل خبز أو طعام وتريدون وجبة للفطور أو العشاء سريعة التحضير بدون خميرة ولا فرن بكوبين من الدقيق وحليب والوصفة تكون جاهزة بأي حشوات أو بواقي لحوم لديك أو مجموعة من الجبن مع البقدونس كله حسب الذوق لما تحبونه في الطعام، كما توجد العديد من وصفات المعجنات والفطائر فكل شخص يمكنه التغير من وصفة ببعض الإضافات وبهذا يكون قد ابتكر أخرى جديدة، فالطعام والوجبات تعتمد على المزيد من النكهات والإضافات وهذا ما يفعله خبراء الطبخ من ناحية التذوق وابتكار كل جديد في الوصفات.

مقادير فطيرة العشر دقائق

2 كوب دقيق متعدد الاستخدامات.

من كوب إلا ربع إلى كوب حليب للعجن.

رشة ملح.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ربع كوب زيت لكي يجعل العجين رطب وطري.

الحشو (جبن موزاريلا + فيتا + قطع بسطرمة أو لانشون أو بيروني..حسب ما تفضلون).

طريقة عمل فطيرة العشر دقائق في المقلاة