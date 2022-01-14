طريقة عمل الجبنة الكيري بقوام ثقيل ومظبوط وطعم لذيذ وصحي أحلي وأضمن من الجاهزة

طريقة عمل ألجبنه الكيري، تعد ألجبنه من الأشياء المهمة و الرئيسية الموجودة في الكثير من البيوت وخاصة ألجبنه الكريمي لأنها من أنواع الجبن المفضلة لدي الكثير من الأشخاص بمختلف الأعمار صغير وكبير، ويبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة صنعها في البيت لذلك سوف نتعرف سوياً على طريقة تحضير الجبن الكريمي في البيت بطريقة سهلة وبسيطة وغير مكلفه من خلال هذا المقال باتباع هذه الخطوات وهى كالآتي.

طريقة تحضير ألجبنه الكريمي

لعمل الجبن الكريمي داخل المنزل بنجاح، يجب تحضير بعض المكونات، وهي عبارة عن:

المكونات:

لتران من الحليب كامل الدسم.

عدد خمس ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

مقدار رشه من الملح الناعم وذلك حسب الرغبة.

مقدار ملعقة كبيرة من الزبدة وهذا اختياري.

خطوات تحضير الجبنة الكريمي:

نحضر وعاء كبير وواسع ثم نقوم بوضع الحليب السائل بداخل الوعاء مع مراعاة استخدام حليب طازج وطبيعي حتى نحصل على جبن كريمي بدون تكتلات.

ثم نرفع الوعاء على نار متوسطة ويترك الحليب على النار حتى يقترب الحليب من درجة الغليان وفي الوقت الذي يغلي به الحليب نقوم بعصر مقدار من الليمون حتى يمكنك الحصول على خمس ملاعق من عصير الليمون ويمكن استبدال الليمون بالخل الأبيض وعند بدء الحليب بالغليان نقوم بإطفاء النار فوراً.

ثم نضيف كمية عصير الليمون مع مراعاة التقليب المستمر ثم يرفع الإناء بعيداً عن الحرارة وأثناء تقليب الحليب سوف نلاحظ بعض التكتلات بالحليب ولا يقلب الجبن حتى يبرد قبل تصفية الحليب.

ثم نحضر إناء كبير ونضع به مصفاة وبها قطعه من الشاش الطبي ثم نصفي الحليب من السائل ونبدأ بعصر الشاش الموجود به الجبن المتكتل برفق داخل الأناء حتي نتخلص من المياه و السوائل.

ثم نضع الجبن المتكتل في محضر الطعام مع إضافة كمية قليلة من ملح الطعام الناعم ثم نبدأ بخلط الجبن حتى الحصول على جبن كريمي وناعم وللحصول على جبن كريمي مثل الجبن الكريمي الجاهز يمكن إضافة ملعقة من الزبدة وهذا اختياري

بعد الانتهاء من تحضير ألجبنه الكريمي نضعها في علبه نظيفة وتكون ألجبنه صالحة للاستخدام لمدة أسبوع كامل داخل الثلاجة