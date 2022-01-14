نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة الليمون السحرية لتبييض الاسنان والتخلص من الجير والاصفرار لأسنان بيضاء كاللؤلؤ في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تبيض الأسنان بعصير الليمون، تحلم كل فتاه بالحصول على أسنان بيضاء ناصعة الجمال، تعطي شكل وابتسامة جميلة للوجه، وحتى يتم ذلك يفضل استخدام مواد طبيعية يكون لها تأثير سريع وفعال في تبيض الأسنان، وهذا ما يحققه بالفعل عصير الليمون، فهو يساعد في إزالة الطبقة الصفراء من على الأسنان، ومنحها البياض المطلوب، ويمكن تطبيق بأكثر من وصفة طبيعية، يمكننا التعرف عليها الآن.

وصفات عصير الليمون لتبيض الأسنان

يمكنك الاختيار من بين وصفات عصير الليمون المناسبة والمداومة عليها بشكل يومي للحصول على اسرع نتيجة في تبيض الأسنان ومن أهم هذه الوصفات ما يللي:

وصفة عصير الليمون وصودا الخبز

تساعد هذه الوصفة في التخلص من أي اصفرار للاسنان، كما أنها تعمل على تبيض الأسنان بشكل واضح وطريقة الاستخدام كالتالي:

اخلطي ملعقة كبيرة من عصير الليمون، مع ملعقة واحدة صغيرة من صودا الخبز.

قلبي هذه المكونات جيدًا حتى يصبح خليط متجانس.

اغمسي في هذا الخليط فرشاه الأسنان.

قومي بدعك الأسنان بالكامل بهذا الخليط، ولا يترك على الأسنان لفترة طويلة.

يتم غسل الأسنان بعد ذلك، ويفضل المداومة عليه حتى الحصول على الشكل المطلوب.

وصفة عصير الليمون و ملح البحر ومعجون الأسنان

تتميز هذه الوصفة أيضًا لتأثيرها السريع في التخلص من أي الصفار للاسنان، والتخلص من التسوس أيضًا وطريقة الاستخدام كالتالي:

اخلطي ملعقة واحدة من عصير الليمون، مع إضافة ملعقة صغيرة من ملح البحر.

أضيفي إلى هذا الخليط مقدار بسيط من معجون الأسنان الخاص.

تستخدم هذا الخليط في غسيل الأسنان بالشكل المعتاد، وسوف تحصلين على نتيجة سريعة وأكيدة.

لذلك ينصح بتكرار هذه الوصفة بشكل يومي مرة واحدة للوصول إلى النتيجة المطلوبة.

وصفة عصير الليمون والماء

يستخدم عصير الليمون إذا تم تخفيف بكمية بسيطة من المياه في إزالة لصغار الأسنان، كما يعمل على التخلص من البكتريا والفطريات التي قد تتواجد في كل الفم، ويساعد في تنظيف الفم بالكامل، وإزالة أي روائح كريهه وطريقة الاستخدام كالتالي: