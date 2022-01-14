نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة سحرية لتنظيف البشرة الدهنية من الدهون الزائدة والجلد الميت والبقع والشوائب في دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة خلطة تنظيف البشرة الدهنية، البشرة الدهنية هي أكثر أنواع البشرة تعرض دائم للتلوث، والاتساخ، وذلك لإفراز البشرة بشكل دائم لكمية زائدة عن المعدل الطبيعي من الزيوت والدهون، لذلك تحتاج بشكل مستمر للعناية والتنظيف، وينصح أصحاب هذه البشرة بالاهتمام باستخدام بعض المواد الطبيعية التي قد تساعد في تنظيف البشرة الدهنية، وتنظيف المسام الداخلية لها وتخليصها من نسبة الدهون والزيوت الزائدة، ومن خلال السطور القادمة سوف نتعرف على أهم المواد الطبيعية التي يمكن استخدامها.

طرق طبيعية لتنظيف البشرة الدهنية

هناك الكثير من المواد الطبيعية التي تستخدم في هذا الغرض، ويفضل أن يتم المداومة على استخدامها وعلى تنظيف البشرة بشكل مستمر، ومن أهم هذه الوصفات ما يلي:

استخدام زيت الزيتون لتنظيف البشرة الدهنية

زيت الزيتون من أهم المواد التي لها دور فعال في تنظيف البشرة الدهنية، ويعمل على توازن درجة الحموضة البشرة، وطريقة استخدامه كالآتي:

المكونات

ملعقتين من زيت الزيتون البكر.

فوطة مبللة بماء دافيء.

طريقة الاستخدام

قومي بتدليك بشرتك بزيت الزيتون، وذلك يتم بوضعه بشكل دائري.

اتركي الزيت على الوجه لمدة عشرة دقائق.

امسحي وجهك بعد ذلك بالفوطة الناعمة، المبللة بالماء الدافيء.

تستخدم هذه الوصفة بشكل يومي لتحصلي على وجه مشرق.

استخدام اللبن الحليب مع قشر البرتقال

هذه الوصفة لها تأثير كبير في تنظيف البشرة بكل سهولة، كما أنها لها دور كبير في تقشير البشرة وشد مسام الوجه وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات

ربع كوب من اللبن الحليب البارد.

ملعقتين من بشر قشر البرتقال.

قطعة من القطن.

طريقة الاستخدام

اخلطي اللبن الحليب مع قشر البرتقال.

باستخدام القطنه، قومي بغمسها داخل الخليط، وقومي بتدليك الوجه بشكل جيد.

اتركي الخليط على البشرة لمدة ربع ساعة.

تغسل البشرة بعد ذلك بالماء الدافئ.

يكرر هذا الوصفة بشكل يومي.

ماسك الخيار مع الطماطم

الطماطم لها دور كبير في تنظيف البشرة من المسام، والمياه يساعد على التفتيح والترطيب، وامتصاص الدهون الزائدة، وطريقة استخدام الماسك كالتالي:

المكونات

ثمرة واحدة من الطماطم.

نصف ثمرة من الخيار.

طريقة الاستخدام