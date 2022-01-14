أحذر من تناول الجبنة بشكل يومي حيث تتسبب في مخاطر كبيرة

نعرض لكم أضرار تناول الجبنة بشكل يومي والذي يعد من أكثر الأطعمة شيوعاً في مصر، حيث يفضل الكثير من الأشخاص الكبار والصغار تناول الجبن بكل أنواعها لما تحتويه من مذاق جيد، وتعد الجبنة من اهم الوجبات عند الكثير، فيحرص الكثير من الأشخاص على تواجد الجبن على مائدة الإفطار، فالجبن تعتبر من الوجبات الأساسية عند بعض الأشخاص، حيث لها الكثير من الفوائد للجسم لتوافر الكثير من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، ولكن تناول الجبن كل يوم قد يتسبب في بعض الأمراض، وذكر ذلك من مصدر عن الخبراء المتخصصين في التغذية العالمية، وتحدث عن الأضرار التي تسببها الجبنة إذا تم تناولها كل يوم، وقال إن تناولها بكثرة يتسبب في مضاعفات صحية ومشاكل بالجسم عند الإنسان، فلذلك يحذر من تناول الجبن في كل يوم أو بكثرة.

الأضرار الناتجة عن تناول الجبنة يومياً

تناول الجبنة يوميا قد يتسبب في بعض الأمراض عند الإنسان، واكد على ذلك الخبير الروسي “أندريه بوبروفسكى” متحدثا عن الأضرار التي تنتج عن تناول الجبن بإفراط، وقال إن أكل الجنية كل يوم قد يؤدى إلى عدة أمراض منها ما يلي :

يسبب طفح جلدي عند الإنسان.

تؤدي إلى تصلب في الشرايين.

ارتفاع في ضغط الدم.

وجود حصوة بولية.

أمراض القلب حيث أن الدهون الموجودة بكثرة في الجبن تؤدى إلى السمنة وتتعب القلب والكثير من الأمراض المرتبطة بالقلب.

ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

ارتفاع الإصابة بالصداع.

مشاكل في الجهاز الهضمي.

أمراض البروستاتا.

الهرمونات تتأثر بتناول الجبن كل يوم تأثيرا سلبيا.

المشاكل الناتجة عن تناول الجبن بإفراط

وذكر الخبير الروسي خبير التغذية أن الجبن من الأطعمة التي لا يجب أن تكون يومية ولا تستهلك بشكل يومي لأنها تحتوى على نسب عالية من الأملاح، وأنها مليئة بالسعرات الحرارية، وتوجد بها الكثير من الدهون الضارة لجسم الإنسان،وحدد خبير التغذية النسبة المسموح بها في تناول الجبن يوميا وهى 100 أو 150 جرام في اليوم وليس أكثر من ذلك، حيث رغم الفوائد الكثيرة التي يحتوي عليها إلا أنه لا يجب الإفراط فيها.