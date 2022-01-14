اعملي محشي الكرنب الشهي على أصوله باللحمة البلدي المفرومة وبطريقة سهلة وصحية

محشي الكرنب من اشهي وأطعم انواع المحشي المنتشرة والمشهورة في أغلب دول الوطن العربي وخاصة في مصر، ويتمتع محشي الكرنب بحلاوة طعمه ومذاقه اللذيذ والمميز والذي يحبه ويفضله كل افراد الاسرة بصورة كبيرة، وكما أن هناك العديد من المناسبات الاجتماعية والأفراح والتي يعتبر طبق محشي الكرنب من الأطباق الرئيسية على مائدة الطعام، وكما تحتوي طريقتنا المميزة علي العديد من العناصر الغذائية الهامة والمفيدة جدا لصحة افراد الاسرة وخاصة الأطفال، ولذلك نقدم افضل طريقة صحية لعمل احلي وألذ محشي كرنب.

طريقة عمل محشي الكرنب ومكوناته

المكونات

واحدة كرنب متوسطة الحجم.

واحد كيلو أرز أبيض.

واحد كيلو طماطم مخلوط.

بصلتان كبيرتان مقطعة إلى مكعبات.

ثلاث حزمات من الشبت الاخضر.

ثلاث حزمات من الكبيرة الخضراء.

نصف كيلو لحمة بلدي مفرومة.

ملعقة كبيرة من الكمون الحب.

ملعقة كبيرة من الفلفل الاسود المطحون.

ملعقة كبيرة من الملح.

اثنين مكعب من المرقة.

ثلاث ملاعق كبيرة من السمن.

طريقة التحضير