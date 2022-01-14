أسرار طريقة عمل الجلاش الحلو بالزبيب وجوز الهند في المنزل زي بتاع الحلواني

تعد طريقة عمل الجلاش الحلو واحدة من أكثر الأعمال بحثًا في الوطن العربي، وهذا لأن الجلاش الحلو ينتشر بشكل كبير في بلاد الشام وجمهورية مصر العربية، ولكن الجلاش الحلو من الوجبات التي تطلب كثيرًا في شهر رمضان والمناسبات التي تدعو للاحتفال، وإن كنت تبحث عن طريقة عمل الجلاش الحلو تابع هذا المقال.

أسرار طريقة عمل الجلاش الحلو

أن طريقة عمل الجلاش الحلو بالزبيب وجوز الهند طريقة سهلة في التحضير، والعمل ولقد تساءل العديد من الأشخاص عن طريقة عمل الجلاش، والحقيقة أن لها أكثر من طريقة بأكثر من حشو، واليوم سنتعلم طريقة تحضير الجلاش الحلو بالزبيب وجوز الهند، وتتمثل المكونات وطريقة التحضير في النقاط التالية:

المكونات

أن مكونات خليط الجلاش الحلو بالزبيب وجوز الهند سهلة الجلب وبسيطة جدا ،ومن أجل هذا هي من أكثر الخلطات تحضيرا في الوطن العربي، وتتمثل مكونات طريقة عمل الجلاش الحلو بالزبيب وجوز الهند في النقاط التالية:

ست رقائق من عجينة الجلاش أو البقلاوة.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الذرة النباتي.

ثلاث ملاعق كبيرة من السمن.

وللحشو نستخدم الأتي: ثلاث ملاعق كبيرة من الزبيب، ثلاث ملاعق كبيرة من جوز الهند المبشور.

ومن أجل القطر نستخدم الأتي: كوب من الماء، كوبان من السكر، نصف كوب من الليمون الطازج.

طريقة تحضير الجلاش الحلو

ومن أجل أن تتكون تلك المكونات مع بعضهم البعض، علينا أن نعرف طريقة التحضير، والتي هي بسيطة جداً وسهلة التحضير، حتى أنها لا تحتاج إلا خطوات قليلة وبسيطة، وتتمثل تلك الطريقة في النقاط التالية: